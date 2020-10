per Mail teilen

Nach SWR-Informationen diskutieren die Bundesligavereine aktuell, die kommenden beiden Spieltage ohne Zuschauer auszutragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte am Sonntag die Absage von Events mit mehr als 1.000 Zuschauern. Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld soll am Montagabend trotzdem stattfinden.

Geisterspiele in Bundesliga, der 2. Bundesliga und Champions League, keine Zuschauer beim Länderspiel in Nürnberg - und massive Konsequenzen weit über den Fußball hinaus: Dem deutschen Sport drohen im Zuge der Coronakrise enorme Einschnitte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfahl mit Blick auf die immer stärkere Ausbreitung des Virus die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern. Dies beträfe in den kommenden Wochen mehrere Sportereignisse im gesamten Bundesgebiet, unter anderem auch das Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld.

Eine Absage sei aber nicht geplant, teilte der VfB am Sonntag mit. "Vielmehr bereiten wir uns gemeinsam darauf vor, dass es perspektivisch zu Absagen oder Spielen ohne Zuschauer kommen könnte." Der VfB und die zuständigen Behörden befinden sich über die Situation im Austausch. Nach SWR-Informationen wird die Partie gegen Bielefeld wohl kein Geisterspiel.

Spahn ermuntert, große Events abzusagen

"Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", schrieb Spahn in einem Statement auf Twitter. Er kritisierte zudem die seiner Meinung nach "zaghafte" Praxis der Behörden und Verbände: "Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden."

Die Stadt Stuttgart teilte bezüglich des VfB-Spiels aber auf Anfrage mit: es ergebe sich derzeit "keine Änderung der bisherigen Einschätzung des Gesundheitsamtes, auch vor dem Hintergrund, dass Freiluftveranstaltungen ein geringeres Risiko darstellen". Es handele sich allerdings um ein "dynamisches Geschehen". Eine kurzfristige Absage des Spiels ist damit also noch möglich.

Geisterspiele rücken näher

Die Bundesligen wären das prominenteste Opfer einer verschärften Vorgehensweise. Geisterspiele, wie sie bereits in Italien durchgeführt werden, rücken immer näher. Die Vereine diskutieren derzeit, die kommenden beiden Bundesliga-Spieltage ohne Zuschauer auszutragen. "Das Coronavirus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Die "Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans" habe "oberste Priorität", stellte er klar und kündigte ein Treffen mit den Klubs an.

Verschiebungen der Spiele seien aber nur schwer umsetzbar. Es stehe "außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln", sagte Seifert. Dann also im Zweifelsfall lieber ohne Zuschauer.

Zweitligist VfL Bochum stoppt Kartenvorverkauf

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat wegen der noch ungeklärten Situation um die Durchführung von Großveranstaltungen den Kartenvorverkauf für die kommenden Spiele gestoppt. Dies teilte der Club am Montag mit. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte wegen der Ausbreitung des Coronavirus empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen. Das nächste Heimspiel der Bochumer steht am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim an.

Auch Handball und Eishockey betroffen

Wie im Fußball, so berät man auch im Handball über geeignete Maßnahmen. Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss nach Aussage von Trainer Ben Matschke wegen des Coronavirus vor dem ausverkauften Heimspiel gegen den THW Kiel die Personalien aller Zuschauer erfassen. "Das Gesundheitsamt hat Restriktionen erlassen für das Kiel-Spiel zu Hause nächsten Donnerstag, wonach wir das komplette Publikum ausweisen müssen", sagte Matschke am Sonntag nach dem Spiel seiner Mannschaft beim SC DHfK Leipzig.

"Bevor die Zuschauer die Halle betreten, müssen wir über jeden Bescheid wissen", sagte er. "Das ist eine große Hürde, die wir bis Donnerstag stemmen müssen." Man wisse momentan noch nicht, wie man das schaffen werde. Es erfordere viel personellen Aufwand, da die Karten schon im Umlauf seien und das Spiel seit Wochen ausverkauft, sagte er.

Über Maßnahmen berät man derzeit auch in der Deutschen Eishockey Liga DEL. Am kommenden Mittwoch beginnen dort die Playoffs. Man hoffe derzeit, dass die Playoffs planmäßig stattfinden können.

Planungen für EM und Olympia laufen

Scheinbar unbeeindruckt von all dem schreiten die Vorbereitungen auf die beiden größten Sportereignisse des Jahres voran. Die Verantwortlichen für die Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern (12. Juni bis 12. Juli) und die Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) verweisen darauf, die Lage genau zu beobachten, wesentliche Einschränkungen sind bislang aber nicht geplant.