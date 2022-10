Der FC Augsburg ist so etwas wie ein Angstgegner der Schwaben. Gleich vier VfB-Trainer mussten nach einer Pleite gegen den FCA ihren Hut nehmen.

"Wenn du Spiele verlierst, hast du schlechte Argumente."

Erstaunlich oft haben Niederlagen gegen den FC Augsburg das Schicksal von VfB-Trainer besiegelt. Somit haben sich die bayerischen Schwaben zu einer Art Angstgegner entwickelt. Eine so gute Tordifferenz wie gegen den VfB Stuttgart (+12) hat der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein. Das könnte eine der Hauptursachen sein, weshalb mit Bruno Labbadia, Armin Veh, Alexander Zorniger und Markus Weinzierl gleich vier VfB-Trainer nach einer Niederlage gegen den FCA ihren Job los waren.

FC Augsburg - VfB Stuttgart 2:1, 2013/14, 3. Spieltag

Drei Tage nach dem 1:2 in der Europa-League- Qualifikation bei HNK Rijeka verlor der VfB auch sein drittes Ligaspiel bei den bis dahin ebenfalls punktlosen Augsburgern, und das völlig verdient. Noch im Stadion waren "Bruno raus"-Rufe zu hören. Einen Tag später war es dann soweit: Trainer Bruno Labbadia wurde mit sofortiger Wirkung entlassen. Labbadia hatte den VfB im Dezember 2010 übernommen und vor dem Abstieg gerettet. Sowohl 2012 als auch 2013 führte er die Stuttgarter ins europäische Geschäft. In seinem letzten Jahr erreichten Labbadia und der VfB zudem das Finale des DFB-Pokals, wo man mit 2:3 am Triple-Sieger FC Bayern München scheiterte.

Trainer Bruno Labbadia muss von Sportdirektor Fredi Bobic beruhigt werden, nachdem Ibrahim Traore die Rote Karte gesehen hat. IMAGO Sven Simon

VfB Stuttgart - FC Augsburg 0:1, 2014/15, 12. Spieltag

Durch die Heimpleite gegen den FCA blieb der VfB mit nur neun Punkten auf dem letzten Tabellen-Platz. Einen Tag danach gab Armin Veh seinen Rücktritt als Trainer bekannt. Der Meistertrainer der Saison 2006/07 hatte in seiner zweiten Amtszeit beim VfB nie so wirklich Tritt gefasst. "Dieser Schritt ist mir sehr schwer gefallen, weil mir der Verein und die Mannschaft am Herzen liegen. Letztlich musste ich aber so handeln, weil ich von der Richtigkeit dieses Schritts überzeugt bin", so Veh zu seiner Entscheidung. "Er hat uns in einem persönlichen Gespräch über seine Entscheidung informiert", erklärte der damalige VfB-Präsident Bernd Wahler.

Armin Veh geht nach der 0:1 Niederlage gegen den FC Augsburg in die Katakomben der Stuttgarter Arena. IMAGO Sportfoto Rudel

VfB Stuttgart - FC Augsburg 0:4, 2015/16, 13. Spieltag

Drei Tage nach der deutlichen 0:4-Klatsche trennte sich der VfB vom glücklosen Alexander Zorniger, der sein Amt erst zu Saisonbeginn angetreten hatte. "Besonders die Art und Weise der Niederlage am vergangenen Samstag hat uns sehr beschäftigt", kommentierte VfB-Präsident Bernd Wahler in einer Mitteilung. Zorniger war als Nachfolger von Huub Stevens verpflichtet worden. Der Niederländer hatte die seit Jahren sportlich enttäuschenden Schwaben in der vergangenen Spielzeit erneut vor dem Abstieg bewahrt. Diesmal waren sie allerdings fällig: Unter Leitung des bisherigen U23-Trainers Jürgen Kramny stand der VfB Stuttgart nach 34 Spieltagen als Absteiger fest.

Alexander Zorniger versucht an der Seitenlinie im Heimspiel gegen den FCA (0:4) aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten war. IMAGO Sportfoto Rudel

FC Augsburg - VfB Stuttgart 6:0, 2018/19, 30. Spieltag

Das war am 20. April 2019 im wahrsten Sine des Wortes ein Offenbarungseid im Abstiegskampf, den die Stuttgarter da in Augsburg leisteten. "Ich habe heute keine Argumente mit diesem Ergebnis geliefert für mich", sagte Coach Markus Weinzierl nach dem blamablen Auftritt. "Ich kann mich für die Leistung nur entschuldigen." Noch am gleichen Abend zogen die VfB-Verantwortlichen um Sportvorstand Thomas Hitzlsperger die Reissleine und beurlaubten Weinzierl. Interimstrainer bis zum Saisonende wurde Nico Willig. Der bisherige U19-Coach führte den VfB auf den Relegationsplatz 16. In der Relegation scheiterte der VfB Stuttgart anschließend an Union Berlin und musste zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren absteigen.