Am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR-1-Stadion) spielt der VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt. Trotz der 32 Punkte auf dem Konto will Trainer Pellegrino Matarazzo das Primärziel Klassenerhalt nicht aus den Augen verlieren.

Pellegrino Matarazzo wirkt in diesen Tagen noch gelassener als sonst. Das liegt sicherlich auch daran, dass sich der Trainer des VfB Stuttgart beim Blick auf die Tabelle pudelwohl fühlt. Nach dem 23. Spieltag und dem satten 5:1 gegen Schalke stehen für die Schwaben Platz zehn und 32 Punkte zu Buche. Stuttgart segelt auf direktem Kurs Richtung Klassenerhalt.

Voreilige Glückwünsche aber möchte Matarazzo nicht entgegennehmen: "Bitte noch keine Gratulationen". Denn noch immer heißt es für ihn: "Bloß nicht nachlassen, wachsam sein, Punkte sammeln," so der Coach vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt. "Wir sind noch nicht raus, auch wenn wir auf einem guten Weg sind."

Schon 14 Punkte bis zum Relegationsplatz

Fakt ist aber: Der Blick nach unten ist inzwischen weit. Aktuell hat der VfB 14 Punkte Luft zum Relegationsplatz. Der Blick nach oben ist deutlich kürzer: Bis zum Sprung auf einen Europa-League-Platz fehlen gerade mal fünf Zähler. Mit der Möglichkeit von internationalen Stuttgarter Auftritten in der kommenden Saison mag sich Matarazzo jedenfalls nicht beschäftigen. Noch nicht: "Vielleicht nach dem 34. Spieltag."

Torhüter Kobel entwickelt sich prächtig

Auch wenn`s kurios klingt. Nach dem Kantersieg gegen Schalke gab`s vom VfB-Trainer während der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag ausgerechnet ein Extra-Lob für seinen jungen Torhüter Gregor Kobel. Der Schweizer, gerüchtehalber bei Borussia Dortmund gehandelt, spielte auch gegen die Königsblauen bärenstark und verhinderte mit dem gehaltenen Bentaleb-Elfer beim Stande von 3:1 möglicherweise eine böse Überraschung.

"Ein Monster im Tor"

Kobel jedenfalls, vor der Saison für vier Millionen Euro aus Hoffenheim abgelöst, nahm in der laufenden Saison eine famose Entwicklung: "Er ist ein extrem ehrgeiziger Athlet, physisch ist er sehr weit, dazu kräftig und reaktionsschnell", zählt Pellegrino Matarazzo die Vorzüge des 23-jährigen Keepers auf: "Das ist schon ein Monster im Tor. Mittlerweile ist er auch in der Lage, die Mannschaft von hinten heraus zu motivieren. Greg hat inzwischen viel mehr Selbstvertrauen in dem was er tut."

Pellegrino Matarazzo glaubt nicht an einen Ausverkauf

Keeper Kobel ist nur einer von zahlreichen Spielern im erfolgreichen VfB-Ensemble, die im Blickpunkt verschiedener Top-Klubs stehen. Nicht nur der Schweizer Keeper, auch ein Gonzalez, Wamangituka, Mangala oder Coulibaly haben in Sachen Marktwert die letzten Monate einen Riesensprung gemacht. Lukrative Angebote werden ins VfB-Klubhaus flattern. "Ich freue mich, dass die Spieler diesen Schritt gemacht haben und sich in den Fokus spielen konnten. Das spricht auch für den VfB," freut sich Matarazzo und ergänzt: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir zehn Spieler verkaufen", so der Trainer mit einem Schmunzeln und auch hier maximal gelassen: "Wenn uns ein oder zwei Leistungsträger verlieren, dann müssen wir eben versuchen, sie mittelfristig zu ersetzen."

Frankfurt als Vorbild für die Entwicklung

Zukunftsmusik. Die nächste Aufgabe heißt am Samstag Eintracht Frankfurt, und die ist schwer genug. Momentan auf Champions-League-Platz vier, sind die Hessen DAS Überraschungsteam der Bundesliga - neben dem VfL Wolfsburg. "Die haben gute Arbeit abgeliefert und Jahr für Jahr einen weiteren Schritt nach vorne gemacht", spricht Pellegrino Matarazzo der Eintracht seine Anerkennung aus, "für uns kann das Vorbild und Ansporn sein".

Für das Spiel am Samstag selbst gilt: "Frankfurt spielt sehr mutig, sehr variabel, stark in Offensive und Defensive". Aber, so der VfB-Trainer in Erinnerung an die Auswärtsstärke seines Teams: "Wir haben unsere Lösungsmöglichkeiten vorbereitet".

Nicolas Gonzalez fehlt weiter

Noch kein Teil der Lösung ist dabei Torjäger Nicolas Gonzalez. Nach seiner Reha-Rückkehr aus Argentinien befindet sich der Stürmer noch bis Sonntag in häuslicher Quarantäne. Wann genau der Nationalspieler ins Training zurückkehren wird, sei noch nicht klar, so Matarazzo. Gonzalez müsse erst noch körperlich "durchgetestet" werden. Bislang sei aber "alles nach Plan gelaufen".

Was die nähere Zukunft angeht, zeigt sich Pellegrino Matarazzo jedenfalls genauso gelassen wie in puncto Gegenwart. Die nächsten Entwicklungsschritte für den VfB-Coach lauten: "Spielentwicklung und Kaderentwicklung. Wir wollen alles optimieren und den Weg nach vorne finden."