Finn Jeltsch: Das Verteidiger-Talent des VfB Stuttgart liefert ab

Unbekümmerte Qualität versammelt in 1,88 Meter Körpergröße: Das ist Finn Jeltsch, Verteidiger-Talent des VfB Stuttgart. Trotz seiner Jugend spielt der 18-Jährige beeindruckend abgeklärt.

Seit Anfang Februar 2025 hat der VfB Stuttgart einen Welt- und Europameister in seinem Kader - wenn auch bei den Junioren. Finn Jeltsch hat 2023 mit der deutschen U17 erst den EM-, dann den WM-Titel gewonnen. In beiden Endspielen gegen Frankreich stand er die gesamte Spielzeit über auf dem Platz. Von da an war er auf dem internationalen Parkett kein Unbekannter mehr. Anfragen dürften sich durch die beiden Titel progressiv gesteigert haben.

Mit Vorschusslorbeeren angetreten

Am "Deadline Day" dieses Jahres wechselte das Abwehrtalent vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg für rund zehn Millionen Euro zu den Schwaben: "Der Schritt, in die Bundesliga zu gehen, freut mich sehr." Beim Club aus Nürnberg war Jentsch bis dahin ein Leistungsträger, kam in 18 Zweitliga-Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor. Insgesamt hat Jentsch bereits stolze 31 Spiele in der 2. Liga bis zu seinem 18. Geburtstag absolviert. Sein Arbeitspapier beim VfB hat Gültigkeit bis zum 30. Juni 2030.

Erste Bewährungsproben bestanden

Sein Startelf-Debüt in der Bundesliga für den VfB hat er im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) gegeben. "Das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte," sagte Jentsch nach der Partie. Diesen wichtigen ersten Auftritt hat der 18-Jährige ziemlich abgebrüht über die Bühne gebracht. "Seit er bei uns eingestiegen ist, hat er das durchgängig im Training gut gemacht", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth damals über ihn. "Wir haben ihn ja nicht geholt, weil wir ihn aufbauen wollen, sondern er hat eine Portion Spielerfahrung aus Nürnberg mitgebracht."

Dem starken Einstand gegen Hoffenheim hat der Youngster gleich noch einen überzeugenden Auftritt im Heimspiel gegen den FC Bayern München (1:3) folgen lassen. Es kommt wirklich nicht allzu oft vor, dass ein junger deutscher Verteidiger im Duell mit den Ausnahmekönnern des FCB vom Publikum Szenenapplaus erhält.

Jung, dynamisch, demütig

Finn Jeltsch ist in Mittelfranken aufgewachsen. Geboren in Neuendettelsau hat er bei seinem Jugendverein SV Raitersbach zum ersten Mal auf dem Platz gestanden. Mit neun Jahren ist er dann zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Wie jeder junge Profi ist auch Jeltsch mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz ausgestattet. Allerdings ist er im besten Sinne ein Mannschaftsspieler, dem es auch nicht an einer gewissen Demut fehlt.

„Er war derjenige, der lieber nochmal quer gespielt hat und hat genau so gefeiert, wenn ein anderer ein Tor geschossen hat. Das hat ihn ausgemacht“, erinnerte sich mit Stefan Richter einer seiner Jugendtrainer. Von u.a. Karlheinz Förster über Günther Schäfer, Matthieu Delpierre, Fernando Meira, Thomas Schneider bis hin zu Jeff Chabot - beim VfB Stuttgart steht Finn Jeltsch in einer langen Reihe erstklassiger Verteidiger. Wer weiß, wie weit ihn sein Talent bringen wird.