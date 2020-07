Hohe Personalkosten, üppige Provisionen für Berater, Aufstockung des Trainerteams. Dazu der umstrittene KfW-Kreditantrag. Selten wurde so intensiv über das Finanzgebaren des VfB Stuttgart diskutiert. SWR-Sportreporter Jens-Jörg Rieck kommentiert.

Wer in den letzten Wochen die Finanz-Nachrichten aus der Stuttgarter Mercedesstraße hörte, hatte womöglich den berühmten Geldspeicher in Entenhausen vor Augen. Voll mit schwindelerregenden Millionen Euro, mit Zahlen, die fast durchweg Spitzenwerte in der 2. Liga bedeuteten und die sich bei oft nur durchschnittlichen Leistungen der Mannschaft wunderbar populistisch ausschlachten lassen. Für alle also, die sich über das angeblich verschwenderische Gebaren empören, hier noch einmal etwas Futter, um in Wallung zu geraten.

Der VfB Stuttgart war der mit Abstand wertvollste Zweitligist. Mit einem Gesamtmarktwert der Spieler von aktuell 75,60 Millionen liegt er Welten vor einstigen Konkurrenten wie beispielsweise dem Karlsruher SC (knapp zehn Millionen). Die Schwaben gaben 12,6 Millionen an Beraterkosten aus - der "Tabellenzweite" Hannover kam gerade mal auf 3,3 Millionen an Provisionszahlungen. Die Personalkosten lagen - auch weil noch ein halbes Erstligajahr angerechnet wurde - bei 75 Millionen. Das sind fast 30 Millionen mehr als die Personalkosten des Hamburger SV, und selbst fünf aktuelle Erstligisten haben geringere Ausgaben. Die letzten Zugänge im Trainer- und Funktionsteam haben die Zahl auf 18 Personen anwachsen lassen. Und dann noch dieser Doppelpack auf dem Transfermarkt: Gregor Kobel und Waldemar Anton wurden fest verpflichtet, für jeweils vier Millionen Euro Ablöse.

Alles im Normalbereich

Der große Dichter Gottfried Benn hat für solche und ähnliche Situationen empfohlen, "gelegentlich auf Wasser sehn!“ Dass der VfB Stuttgart im Sommer 2019 allein mit den Verkäufen von Benjamin Pavard und Ozan Kabak zusammen rund 50 Millionen erlöst hat, wird natürlich schnell vergessen. Diese Einnahmen sorgten nicht nur für einen Finanz-Überschuss beim Bundesliga-Aufsteiger, sondern spiegelten sich auch in den Beraterkosten wieder. Vier Neuzugänge im Trainerteam haben die Mannschaft hinter der Stuttgarter Mannschaft auf 23 anwachsen lassen. Das klingt viel, ist aber eher Durchschnitt. Der Platz im "Trainerteamranking" zwischen dem SC Freiburg (13 Mitglieder) und dem FC Bayern (29 Helfer) ist noch kein Grund, sich vor Wut auf den Boden zu werfen.

Und die Summen für die beiden Neuzugänge sind es auch nicht. Nur zur Erinnerung: Mainz 05 hatte im vergangenen Sommer zwölf Millionen für den ehemaligen Kapitän von Hannover 96 geboten, jetzt kam Waldemar Anton für 4 Millionen zum VfB Stuttgart. Dass sich der Kader in diesem speziellen Transfersommer noch verändern wird, versteht sich von selbst. Großverdiener wie Daniel Didavi, Holger Badstuber und Gonzalo Castro sind in der Diskussion. Und mit dem Verkauf von Topstürmer Nicolas Gonzales könnte trotz aller Ausgaben am Ende sogar ein Transfer-Plus erzielt werden.

Weitere Fragen

Ich bin mir sicher: Es gibt auch in den kommenden Wochen genügend Themen, die den großen Verein weiter in den Schlagzeilen halten werden. Zum Beispiel die Frage, warum der VfB - wenn es denn stimmt - bei einem möglichen Wechsel von Ozan Kabak (jetzt noch bei Schalke unter Vertrag) nach Liverpool keinen Cent sieht. Oder warum beim Thema KfW-Kreditantrag Äpfel mit Birnen verglichen werden.

Ansonsten gilt auch hier der Ratschlag von Gottfried Benn, "gelegentlich auf Wasser sehn!" Nicht nur bei den aktuellen Temperaturen ist das sehr zu empfehlen.