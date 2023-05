VfB-Keeper Fabian Bredlow: "Wir fokussieren uns zu 100 Prozent auf die Eintracht"

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart steht vor seinem vorläufigen Saison-Highlight: Am Mittwoch (20:45 Uhr/live im Ersten) empfangen die Schwaben im DFB-Pokal-Halbfinale Eintracht Frankfurt. Ein ganz besonderes Spiel - vor allem für Keeper Fabian Bredlow.

Fabian Bredlow ist gebürtiger Berliner. Für den Keeper, der seit dem 20. Bundesliga-Spieltag dauerhaft im Tor des VfB Stuttgart steht, wäre ein Einzug ins Finale des DFB-Pokals daher "ein Traum". "Die Vorfreude ist definitiv riesengroß", sagte der Torhüter im exklusiven Gespräch mit SWR Sport vor dem Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. "Ich freue mich immer, wenn ich in meiner Heimat spielen darf. Wenn das dann zu einem Anlass wie dem DFB-Pokal-Endspiel wäre - das wäre natürlich wunderschön."

Klar ist: Der VfB Stuttgart geht mit breiter Brust ins Match gegen die Hessen. Fünf ungeschlagene Spiele unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß haben dafür gesorgt, dass bei den zuvor am Boden liegenden Schwaben die Spielfreude und die Geschlossenheit zurückgekehrt sind. Dennoch ist die Lage in der Bundesliga, wo der VfB als Tabellen-15. gerade mal einen Zähler Vorsprung auf Rang 17 hat, weiter brisant.

Bredlow: "Wir wollen dieses Spiel gewinnen"

Das weiß auch Bredlow. Trotzdem, so der 28-Jährige, stehe jetzt der DFB-Pokal im Vordergrund. "Alles andere schieben wir nach hinten", sagte der Torhüter. "Wir können schon differenzieren zwischen den Wettbewerben. Im DFB-Pokal geht es jetzt erstmal nur um ein Spiel - und dieses wollen wir gewinnen. Deshalb fokussieren wir uns zu 100 Prozent auf die Eintracht."

"Wir geben Gas und belohnen uns"

Bredlow erklärte auch, warum es unter Neu-Coach Hoeneß so gut läuft. "Man merkt aktuell schon im Training, dass alle motiviert sind, alle Bock haben Gas zu geben, sich zeigen zu wollen, spielen zu wollen. Das fängt im Training an und zieht sich bis zu den Spieltagen durch", sagte der Keeper. "Wir geben Gas und belohnen uns auch für gute Leistungen."

Hoeneß habe einen großen Anteil am Aufschwung. "Er hat den Erfolg zurück gebracht", so Bredlow. Das sei kein Vorwurf an Ex-Trainer Bruno Labbadia, denn dieser "habe uns dazu gebracht, 90 Minuten Gas geben zu können. Aber das Gefühl ist jetzt einfach ein bisschen anders. Das müssen wir jetzt bis zum Saisonende beibehalten".

Die Fans als großer Rückhalt

Mit diesem Flow soll es aber zunächst gegen Eintracht Frankfurt klappen. Als große Unterstützung sieht Fabian Bredlow dabei die knapp 50.000 Anhänger in der Stuttgarter Arena. "Diese Stimmung gibt uns Rückenwind und ein extrem gutes Gefühl. Dass die Fans hinter einem stehen - das kann eine Mannschaft tragen, um das Spiel dann am Ende auch zu gewinnen."