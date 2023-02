per Mail teilen

Fünf Bundesligaspiele hat der VfB Stuttgart 2023 absolviert - ein Sieg gelang den Schwaben allerdings noch nicht. Keeper Fabian Bredlow sagt im Interview mit SWR Sport, was ihm Hoffnung für die nächsten Spiele macht.

An Fabian Bredlow lag es nicht, dass der VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Duell mit 1:2 beim SC Freiburg verlor. Der Keeper, der für den eigentlichen Stammtorwart Florian Müller (Magen-Darm-Probleme) im Kasten der Schwaben stand, zeigte eine fehlerfreie Leistung. In der Anfangsphase der Partie bewahrte der 27-Jährige seine Mannschaft sogar mit einer Glanzparade vor einem frühen Rückstand. Trotzdem musste er zweimal hinter sich greifen, weil Freiburgs Vincenzo Grifo zwei Elfmeter verwandelte (60. Minute/84.) und so den Sieg der Breisgauer sicherstellte.

Bredlow direkt mittendrin

"Für mich war das ein wichtiger Save", sagte Bredlow am Tag nach dem Spiel im Gespräch mit SWR Sport zu seiner Rettungstat kurz nach Spielbeginn. "Die Parade hatte einen Hallo-Wach-Effekt. Damit war ich direkt im Spiel angekommen und hatte ein sehr gutes Gefühl."

Ein gutes Gefühl, für das Bredlow sich trotz seiner fehelerfreien Partie nichts kaufen kann - denn der VfB ist auch nach fünf Bundesligaspielen 2023 noch sieglos und in der Tabelle mittlerweile auf den direkten Abstiegsrang 17 abgerutscht.

Die Stuttgarter Leistung in Freiburg war über weite Strecken ordentlich, die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt. Allerdings kassierte der VfB nach dem Eingreifen des Videoschiedsrichters Sören Storks zwei Strafstoßtore und stand letztlich wieder mit leeren Händen da.

"Unsere Defensivarbeit geht in die richtige Richtung"

Dennoch könne man aus diesem Spiel Mut schöpfen, meinte Bredlow. "Wir können daraus etwas mitnehmen", sagte der Keeper. "Wir haben gezeigt, dass wir einen Gegner wie Freiburg nahezu 90 Minuten von unserem Tor fernhalten können. Die kriegen halt zwei Elfmeter in zwei Szenen, wo sie sonst nicht unbedingt ein Tor erzielen. Unsere Defensivarbeit geht in die richtige Richtung."

Der 27-Jährige monierte aber auch: "Wir fressen immer wieder Tore in Situationen, die nicht nach Toren aussehen. Das muss der nächste Ansatzpunkt für uns sein."

"Nach vorne hatten wir den ein oder anderen Lichtblick"

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die mangelnde Torgefahr. Das weiß auch Bredlow: "Nach vorne hatten wir in Freiburg den ein oder anderen Lichtblick. Es wurden uns aber auch wieder Sachen offenbart, an denen wir arbeiten müssen." In Freiburg gelang dem VfB zwar ein Traumtor aus der Distanz durch Chris Führich (30.) - weitere klare Chancen gab es nur wenige.

Durch den Sieg von Hertha BSC (4:1 gegen Gladbach) ist Stuttgart auf Platz 17 abgerutscht. Gegen Köln (18.02.2023, 15:30 Uhr) ist ein Sieg fast schon Pflicht. Bredlow würde seinen Teil gerne dazu beitragen, doch Müller wird wohl wieder fit sein. Für VfB-Trainer Bruno Labbadia eine schwere Wahl, zumal Müller in dieser Saison bisher nicht fehlerfrei gespielt hat.

"Will dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich machen"

"Ich mache mir sicher Gedanken", sagte Bredlow zu seiner Rolle. "Aber ob ich spiele ist ja etwas, das ich nur bedingt beeinflussen kann. Ich habe mein Spiel jetzt gespielt. Diese Woche werde ich im Training wieder 100 Prozent geben und will dem Trainer die Entscheidung, wer am Wochenende spielt, so schwer wie möglich machen."