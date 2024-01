Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic vor Rückkehr in die Bundesliga

per Mail teilen

Sasa Kalajdzic steht wohl kurz vor einem Transfer in die Bundesliga. Der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart könnte schon bald für Eintracht Frankfurt auf Torejagd gehen.

Sasa Kalajdzic hat Spuren hinterlassen. Beim VfB Stuttgart und in der Bundesliga. 51 Mal lief der Österreicher in Deutschlands höchster Spielklasse für die Schwaben auf und erzielte dabei 22 Tore. Nun könnte sich ein Bundesliga-Konkurrent des VfB Stuttgart die Dienste des Angreifers sichern.

Berater zu Frankfurt-Deal: "Es sieht gut aus"

Der Berater des 26 Jahre alten Mittelstürmers, Sascha Empacher, bestätigte am Freitag dem Hessischen Rundfunk die aussichtsreichen Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt: "Es sieht gut aus."

Der frühere Stuttgarter soll vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers zunächst ausgeliehen werden. Am Freitagabend soll der Angreifer aber noch zum Kader des Premier-League-Clubs im FA-Cup beim FC Brentford gehören.

Sasa Kalajdzic: Schwere Verletzung auch in England

Ein Rückblick: Nach langen Verhandlungen wechselte Sasa Kalajdzic am 31. August 2022 vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League. Und nur drei Tage später feierte der Österreicher sein Debüt für die Wolves. Das Heimspiel gegen Southampton sollte das erste und gleichzeitig vorerst letzte Spiel für den Angreifer werden. Denn der Ex-VfB-Stürmer verdrehte sich in einem harmlos anmutenden Zweikampf das Knie und musste zur Pause ausgewechselt werden. Die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie.

Bereits in Stuttgart hatte sich Kalajdzic kurz nach seinem Wechsel schwer verletzt. 2019 hatte sich der damalige Neuzugang des VfB im Testspiel gegen den SC Freiburg einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenmeniskusriss im Knie zugezogen. SWR Sport begleitete den Stürmer nach seiner ersten schweren Knieverletzung auf dem Weg zu seinem Comeback.

Comeback in der Bundesliga steht bevor

Nun steht Sasa Kalajdzic erneut vor einem Comeback. Nicht nach einer Verletzung, sondern auf dem Rasen in der Bundesliga. Der Tabellensechste aus Frankfurt bestreitet das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause am 13. Januar bei RB Leipzig. Vielleicht mit dem Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic im Kader.