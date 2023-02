Abstiegs-Showdown zwischen dem VfB Stuttgart und Ex-Trainer Matarazzo?

Die TSG Hoffenheim hat Pellegrino Matarazzo als neuen Trainer vorgestellt. Auch beim VfB Stuttgart dürfte die Personalie auf Interesse stoßen. Und das nicht nur, weil es Matarazzos erster Job nach der VfB-Zeit ist.

Der VfB Stuttgart befindet sich wie die TSG Hoffenheim im Abstiegskampf der Bundesliga. Während die Schwaben mit 16 Punkten den Relegationsrang belegen, hat die Mannschaft aus dem Kraichgau drei Zähler mehr auf dem Konto und ist Tabellen-14.

Der VfB hat unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia in den ersten vier Spielen nach der Winterpause gerade einmal zwei Punkte geholt, die TSG wartet seit neun Spielen auf einen Sieg. Dort soll es nun Matarazzo richten, der Mann also, der bis zum 10. Oktober 2022 noch Trainer des VfB Stuttgart war.

VfB fehlen die Punkte, die TSG spielt wie ein Absteiger

Am 27. Mai wird Matarazzo in die Stuttgarter Mercedes-Benz Arena zurückkehren. Es ist der letzte Bundesliga-Spieltag der Saison 2022/2023. Und es ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass es beim ersten Wiedersehen mit dem Ex-Trainer sowohl für den VfB als auch die TSG noch um den Klassenerhalt geht.

Zu ernüchternd sind die aktuellen sportlichen Serien der beiden Klubs, als dass man einem der beiden den baldigen Sprung aus dem Tabellenkeller zutrauen würde. Der VfB lieferte zuletzt unter Labbadia zwar passable Leistungen ab, das Punktekonto füllte sich jedoch nur spärlich. Und die TSG trat spätestens beim 2:5 in Bochum im Stile eines Absteigers auf.

Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Bundesliga-Spieltag?

Kommt es also zum Showdown zwischen dem VfB und der TSG am letzten Spieltag? Und falls ja: Wäre ein Team im Vorteil? Es ist wie immer mit Prognosen im Fußball: Sie sind ein Blick in die Glaskugel. Fest steht, dass Labbadia über eine immense Erfahrung im Abstiegskampf verfügt. Der 57-Jährige verhalf auch dem VfB während seiner ersten Amtszeit (2010 bis 2013) aus dem Keller. In den Folgejahren gelang Labbadia dann sogar der Sprung ins internationale Geschäft mit dem VfB.

Auch Matarazzo erlebte beim VfB eine sportlich erfolgreiche Zeit. Im Januar 2020 übernahm er den damaligen Zweitligisten und führte den Klub in die Bundesliga. Nach einem neunten Platz in der ersten Bundesliga-Saison musste Matarazzo 2022 bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib zittern. In einem dramatischen Finale bezwang der VfB damals den 1. FC Köln und feierte den Klassenerhalt. Erfahrung im Abstiegskampf hat also auch er.

Jubeln Labbadia und Matarazzo gemeinsam?

Spätestens am 27. Mai gegen 17:30 Uhr wird feststehen, wer Grund zum Jubeln hat: Labbadia mit dem VfB Stuttgart oder Matarazzo mit der TSG Hoffenheim. Oder vielleicht strahlen sie ja doch im Duett, falls beiden Klubs der Klassenerhalt gelingt.