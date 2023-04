Ex-VfB-Trainer Armin Veh: "Der VfB bleibt drin in der Bundesliga"

Vom Fußballhimmel bis zur Hölle Abstiegskampf: VfB-Meistertrainer Armin Veh kennt alle Facetten des Fußballs. Bei SWR Sport spricht er über die derzeitige Situation der Stuttgarter im Keller der Bundesliga.

Armin Veh verewigte sich beim VfB Stuttgart als Meister-Coach. Mit seinem Team schaffte er in der Saison 2006/2007 das, was nur Wenigen gelingt: Der Kessel in der schwäbischen Hauptstadt am Neckar kochte. Veh krönte mit seiner Mannschaft eine besondere Saison mit dem Meistertitel.

Mit dem VfB Stuttgart feierte Armin Veh 2007 den größten Erfolg seiner Trainerkarriere: den Gewinn der Deutschen Meisterschaft IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Veh ist vom neuen VfB-Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt

Die Erfolgserlebnisse und überschwänglichen Gefühle aus dieser Meister-Saison sind beim VfB Stuttgart schon lange verflogen. Stattdessen heißt es auch in dieser Bundesliga-Spielzeit wieder einmal: hartes Graubrot Abstiegskampf. Mit Sebastian Hoeneß steht bereits der vierte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie bei den Schwaben. Seit seiner Übernahme Anfang April vom glücklosen Bruno Labbadia erlebt der VfB einen Aufschwung. Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal und drei ungeschlagene Spiele in der Bundesliga konnte Hoeneß bislang verbuchen.

Unter seiner Führung spielen die Stuttgarter plötzlich mit viel mehr Feuer, zuletzt gab es ein 1:1 beim FC Augsburg. Der VfB schöpft wieder Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib. Und auch der erfahrene Trainer Armin Veh ist von Hoeneß überzeugt. "Der Trainer macht für mich einen richtig guten Eindruck. Was er sagt, hat Hand und Fuß", lobt Veh den 40-Jährigen und lässt sich zu einer Vorhersage hinreißen: "Ich bin mir fast sicher, mit der Stärke, die der VfB hat, dass sie den VfL Bochum noch einholen werden und deshalb auch drin bleiben."

Verständnis für Trainerwechsel Labbadia - Hoeneß

Aber auch wenn die sportlichen Aussichten wieder etwas rosiger erscheinen, im Umfeld des Vereins rumort es auch in dieser Spielzeit häufig. Störgeräusche waren aus verschiedensten Richtungen immer wieder deutlich zu vernehmen. "Es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten", sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle - mit dem Armin Veh beim 1. FC Köln zusammengearbeitet hat - vergangene Woche bei SWR Sport - sondern stets um das große Ganze: den VfB Stuttgart.

Daher hat der Ex-VfB-Coach Armin Veh auch Verständnis für den Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Sebastian Hoeneß. "Sie haben einfach zu wenig Spiele gewonnen", konstatiert Veh realistisch. "Und dann kannst du einfach nicht mehr lange warten." Der Trainerwechsel sei leider notwendig gewesen.

Kritik an ehemaligem Sportdirektor Mislintat

Eine kritischere Meinung vertritt Veh gegenüber dem ehemaligen Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, der den Verein im vergangenen November verlassen hatte. "Er hat sich immer gut verkauft, was das Reden angeht. Aber er hat es [die Situation des VfB Stuttgart] natürlich mitzuverantworten", findet der 62-Jährige klare Worte im Studio von SWR Sport.

"Der VfB hat vielleicht noch bessere Möglichkeiten als Union Berlin oder der SC Freiburg. [...] Deshalb muss es nicht sein, dass man froh sein muss oder den 15. Platz feiern muss bis zum Gehtnichtmehr", formuliert der Meistertrainer seine Anspruchshaltung gegenüber dem Verein mit dem Brustring. Einmal könne das schon sein, aber nicht das zweite Mal. Und dafür habe er [Sven Mislintat] auch noch Verantwortung, kritisiert Armin Veh den ehemaligen sportlichen Leiter. "Mich macht ein möglicher 15. Tabellenplatz nicht glücklich", bilanziert Veh im Gespräch. Eine Meinung, die er mit vielen Stuttgarter Fans teilen dürfte.