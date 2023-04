Enzo Millot über seinen Aufschwung beim VfB Stuttgart und Trainer Hoeneß

per Mail teilen

Seit Sebastian Hoeneß Trainer beim VfB Stuttgart ist, blüht Offensivspieler Enzo Millot auf. Doch der Trainerwechsel ist aus seiner Sicht nur ein Teilgrund dafür.

Sebastian Hoeneß hatte beim 1:0 im Pokal-Viertelfinale einen perfekten Einstand gefeiert. Maßgeblich daran beteiligt war auch Enzo Millot. Hoeneß hatte den Franzosen in der Schlussphase eingewechselt, der in der 83. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Schwaben sorgte.

In den Bundesliga-Partien beim VfL Bochum (3:2) und gegen Borussia Dortmund (3:3) gehörte Millot dann zur Startelf des VfB, steuerte in Bochum einen Assist bei. Der 20-Jährige steht damit sinnbildlich für den Aufschwung der Stuttgarter, die jedoch weiter im Abstiegskampf stecken.

VfB-Profi Millot: Aufschwung liegt nicht am Trainerwechsel

Also neuer Trainer, alles gut? "Man könnte meinen, es liegt am Trainerwechsel. Aber das denke ich nicht", sagte der Youngster der "Bild"-Zeitung über seine ansteigende Formkurve. "Ich habe in den letzten Wochen nie nachgelassen, bin immer drangeblieben". Er versuche, immer sein Bestes zu geben. Auch wenn er eingewechselt werde. "Diese harte Arbeit zahlt sich jetzt aus."

Lobende Worte für Hoeneß fand Millot trotzdem. "Er hat eine klare Ansprache, ist sehr strikt und bringt die Dinge auf den Punkt", sagte er über den 40-Jährigen. "Er erklärt uns viel und hat uns Selbstvertrauen und Lockerheit wiedergegeben."

Millot: Frankreich hat eine starke Liga

Die sportliche Gegenwart liegt für Millot beim VfB. Mit den Schwaben tritt er am Freitagabend (21. April ab 20.30 Uhr) beim FC Augsburg an. Doch perspektivisch kann er sich eine Rückkehr nach Frankreich vorstellen. "Ich komme aus Paris. Deswegen wäre es natürlich schön, eines Tages auch mal in der französischen Liga zu spielen", sagte Millot. "Da gibt es nicht nur Paris Saint-Germain, sondern es ist generell eine starke Liga."

Millot war im Sommer 2021 von der AS Monaco zum Bundesligisten gewechselt, sein Vertrag dort läuft bis 2025. Bei den Monegassen hatte er überwiegend im Nachwuchs und in der Reserve gespielt - und nur zweimal in der Ligue 1.