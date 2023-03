Borna Sosa wird möglicherweise im Sommer den VfB Stuttgart verlassen. Demnach sind die Schwaben auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Als Nachfolger wird Chima Okoroji vom SV Sandhausen gehandelt. Doch wer ist dieser Mann auf und neben dem Platz?

Es sind erst sieben Minuten gespielt, als der Linksverteidiger Chima Okoroji den Eckball direkt ins Tor befördert. Ein Tor, das so schnell niemand vergisst. Die Sandhäuser gehen gegen Hannover 96 in Führung und gewinnen am Ende mit 3:1. Der Außenverteidiger gerät in die Blickfelder größerer Vereine, so auch in das des VfB Stuttgart.

Bereits in der Winterpause Stand ein Wechsel von Borna Sosa nach Leverkusen zur Debatte, doch dieser kam nicht zustande. "Wir sind so verblieben, dass ich für den VfB weiter alles gebe und wir gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen", sagte Sosa Anfang März im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Während mehrere Klubs, so auch der 1. FC Köln und der Tabellenvierte der Premier League, Tottenham Hotspur, um den 25-Jährigen buhlen, machen sich die Schwaben bereits auf die Suche nach einem Ersatz. Ganz oben auf der Liste soll wohl Chima Okoroji sein, der seit Sommer 2021 beim SV Sandhausen unter Vertrag steht.

Lieber ein Leben ohne Handy als ein Leben ohne Fußball

Wer ist Chima Okoroji privat? Während der Saison setzt Chima Okoroji auf gesundes Essen. Auf den Tisch kommt alles, was ihm Kraft auf dem Feld gibt, wie zum Beispiel Avocados oder Quinoa-Salat. Ansonsten darf es dann auch mal eine Pizza sein. Seine Mutter und seine Oma wohnen übrigens in Liverpool, weshalb "die Reds" sein absoluter Lieblingsverein sind. Wenn er sich zwischen Handy oder Fußball entscheiden müsste, würde er sich ganz klar für den Fußball entscheiden. Für wen er sich jedoch im Sommer 2023 entscheidet, bleibt abzuwarten.

Okoroji, der Standardspezialist

Das direkt verwandelte Eckballtor - Absicht oder nur Zufall? "Ich versuche jede Ecke mit einem gewissen Risiko zu spielen. In diesem Fall hat der Ball eine super Flugkurve angenommen und ist direkt hinten eingeschlagen", erklärt Okoroji. Erst nach dem Spiel realisiert er, dass sein Eckball direkt ins Tor der Hannoveraner flog.

Der 25-jährige Defensivmann bestritt in der aktuellen Saison 15 Spiele für den aktuell Tabellenletzten der 2. Bundesliga und bereitete dabei zwei Treffer für die Sandhäuser vor. Ende September musste er verletzungsbedingt lange pausieren und einen Mittelfußbruch auskurieren. Seit Mitte Februar steht Okoroji wieder auf dem Platz.

Beim FC Bayern München wurde er ausgebildet

Neben dem VfB sollen auch Holstein Kiel und der FC St. Pauli an Okoroji interessiert sein. Der Linksverteidiger wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und führte seine Karriere dann beim FC Augsburg in der Regionalliga Bayern und später beim Bundesligisten SC Freiburg fort.

Chima Okoroji (li., Bayern) im Alter von 9 Jahren beim FC Bayern. Der Außenverteidiger spielte bis 2015 in der Bayern-Jugend und wechselte dann zum FC Augsburg II in die Regioanlliga Bayern. IMAGO IMAGO/Köhn

Emotionales Debüt in der Bundesliga

Für Freiburg feierte er sein Bundesliga-Debüt im Februar 2018 gegen Hertha BSC. Es war der bisher emotionalste Moment seiner Fußballkarriere, sagte er im Fantalk des SV Sandhausen. Die Breisgauer entschieden sich, den in München geborenen Linksverteidiger 2020 an den Zweitligisten Jahn Regensburg und in der darauffolgenden Saison an den SC Paderborn zu verleihen, um ihm somit mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Dort arbeitete er übrigens auch schon mit dem jetzigen VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zusammen. Okoroji sehnte sich jedoch nach "einem festen Platz". So unterschrieb er im Sommer 2021 beim SV Sandhausen.

"Im Fußball soll man nicht immer nur auf den Namen eines Vereins schauen, sondern darauf, wie gut dieser zu einem passt."

Sollte der SV Sandhausen diese Saison in die 3. Liga absteigen, wäre der Verteidiger, der sowohl englische als auch nigerianische Wurzeln besitzt, sogar ablösefrei zu haben.