Mit Mario Gomez, Marc Oliver Kempf und Gonzalo Castro saßen beim 3:2-Sieg gegen den HSV gleich drei prominte Profis auf der Bank. Für Trainer Pellegrino Matarazzo ein wichtiger Charakter-Test.

Zumindest für Gonzalo Castro ging die Geschichte am Ende gut aus: In der 82. Minute eingewechselt, erzielte der 32-Jährige in der Nachspielzeit das Siegtor beim 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV. Kapitän Marc Oliver Kempf durfte lediglich in der Nachspielzeit für ein paar Sekunden ran, und Mario Gomez musste sogar das komplette Spiel zuschauen. Drei gestandene VfB-Kempen, die für Pellegrino Matarazzo zumindest gegen Hamburg nur zweite Wahl waren.

Ein neuer Konfliktherd? Der Trainer wiegelt ab: "Ein gewisser Frust gehört auch dazu, wenn man nicht auf dem Platz steht. Aber wie die mit diesem Frust umgehen, ist die entscheidende Frage - ob sie in der Lage sind, ihr Ego zurückzustecken und die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. Das ist der Fall bei Gonzo, das ist der Fall bei Kempe, das ist der Fall bei Mario. Ich bin sehr zufrieden mit der Reaktion, die sie gezeigt haben."

Der VfB Stuttgart müsse sich steigern

Schon am Sonntag (13.30 Uhr) müssen die Schwaben beim Tabellenletzten Dynamo Dresden den direkten Aufstiegsrang verteidigen. Die Sachsen steigen aufgrund positiver Corona-Tests verspätet in den Neubeginn ein. "Uns muss bewusst sein, dass wir Dresden nur schlagen können, wenn wir so einen ähnlichen Einsatz zeigen wie in der zweiten Halbzeit gegen Hamburg", warnte der Coach. Gegen Dresden forderte der 42-Jährige aber eine weitere Leistungssteigerung. "Es gibt einige Themen, die präsent sind, um eine richtige Sieger-Mentalität oder eine meisterhafte Truppe zu erzeugen, die wir Schritt für Schritt angehen", sagte der Coach am Freitag. Die Art und Weise, wie die Elf zuletzt Gegentore kassierte und Chancen zugelassen habe, sei "ein Stück weit bedenklich."

Ob Matarazzo auch gegen die Sachsen auf das prominente Trio verzichtet, ist offen. Zumindest Marc Oliver Kempf könnte wieder in die Startelf rücken, da Abwehrspieler Holger Badstuber nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Für Castro könnte es in der Startelf hingegen eng werden. Denn Daniel Didavi ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wie Atakan Karazor (Gelbsperre) wieder einsatzbereit, aber aufgrund leichter Probleme fraglich. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Woche nicht komplett trainiert. Genauere Angaben machte der VfB nicht. Im Sturm könnte erneut Hamadi Al Ghaddioui den Vorzug vor Mario Gomez bekommen. Dann wird die Begegnung gegen Dynamo zu einem erneuten Charakter-Test.