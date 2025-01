Sieglos-Serie des VfB Stuttgart II hält auch nach Winterpause an

per Mail teilen

Zum Re-Start nach der Winterpause hat der VfB Stuttgart II in der 3. Liga sein Heimspiel gegen Hansa Rostock verloren und ist auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Die Schwaben unterlagen Hansa Rostock im Duell der Aufsteiger am Samstag (18.01.2025) mit 0:3. Für das Team von Trainer Markus Fiedler war es die zehnte Niederlage im 19. Saisonspiel. Torschützen waren Sigurd Haugen mit einem Doppelpack (25./58. Minute) und Christian Kinsombi (87.), die den Auswärtssieg für die Gäste aus Rostock sicherten.

VfB-Torhüter Dennis Seimen hält Elfmeter

Die erste Viertelstunde der Partie war von Ballverlusten geprägt. Torchancen blieben aus, da beide Teams sich im Mittelfeld neutralisierten. Nach 20 Minuten hatten die Gäste die klare Gelegenheit zur Führung: Anrie Chase grätschte im Strafraum den eingelaufenen Adrien Lebeau ungestüm um, Schiedsrichter Felix Weller entschied auf Elfmeter. Hansas Toptorschütze Haugen trat an, scheiterte mit seinem Schuss in die rechte Ecke aber am stark reagierenden VfB-Keeper Dennis Seimen.

Fünf Minuten später machte es Haugen besser: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß schlief die komplette VfB-Hintermannschaft. Haugen wurde mit einem Flachpass von Lebeau bedient und schob den Ball von halbrechts an Seimen vorbei zum verdienten 1:0 für Hansa ein. Nach dem Tor machten die Rostocker zwar weniger, da aber auch der U23 des VfB wenig gelang, ging es mit dem 0:1 aus Sicht der Gastgeber in die Pause.

Haugen schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel ähnlich. Der VfB II schwamm in der Defensive, während Rostock drückte und mit Haugen einen eiskalten Stürmer hatte, der nach einer kurz ausgeführten Ecke nach einer knappen Stunde für die Gäste auf 2:0 erhöhte. Es war das siebte Saisontor für den 27-jährigen Norweger. Und Rostock hätte die Führung noch weiter ausbauen können. Ryan Naderi tanzte VfB-Verteidiger Chase im Strafraum aus, scheiterte dann aber freistehend an VfB-Torhüter Seimen - dem besten Mann auf Seiten der Schwaben.

Beim Tor des eingewechselten Kinsombi war aber auch Seimen machtlos. Der VfB II konnte einen Rostocker Einwurf nicht richtig klären. Naderi legte für Kinsombi auf, der Seimen mit einem Schuss überraschte und den Rostocker Auswärtssieg unter dem Jubel der 2.000 mitgereisten Hansa-Fans fix machte.

VfB II in München, Hansa gegen Wiesbaden

Durch die Heimniederlage rutscht der VfB II auf einen direkten Abstiegsplatz. Am nächsten Spieltag (Samstag, 25.01., 14 Uhr) müssen die Schwaben zum TSV 1860 nach München reisen. Hansa Rostock klettert in der Tabelle und steht mit nun 31 Punkten vorläufig auf dem vierten Platz. Ebenfalls am nächsten Samstag empfangen die Rostocker Wehen Wiesbaden.