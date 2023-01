Dieter Hoeneß feiert den 70. Geburtstag

per Mail teilen

An diesem Samstag wird Dieter Hoeneß 70 Jahre alt. Der gebürtige Ulmer kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken - sowohl auf dem Platz als auch hinter den Kulissen.

Fünf Mal Deutscher Meister, drei Triumphe im DFB-Pokal, dazu WM-Zweiter 1986: Die Erfolge von Dieter Hoeneß als Spieler sind unvergessen. Genauso die Meisterschaft 1992 mit dem VfB Stuttgart, die er als Manager der Schwaben feiern durfte. Zum 70. Geburtstag von Dieter Hoeneß blicken wir noch einmal auf seine Karriere zurück. Ein außergewöhnliches Highlight: Das DFB-Pokal-Finale 1982, in dem er mit einer Platzwunde am Kopf weiterspielte und mit einem Turban-Verband kurz vor Spielende das Tor zum 4:2-Endstand köpfte.

Von Ulm in die große Fußballwelt

In Ulm geboren begann Dieter Hoeneß in jungen Jahren mit dem Fußballspielen - als Torwart. Dass er einmal 127 Bundesliga-Tore erzielen würde, war damals nicht ansatzweise abzusehen. Im Erwachsenenalter kam Hoeneß über den VfR Aalen 1975 zum Zweitligisten VfB Stuttgart, mit dem er zwei Jahre später in die Bundesliga aufstieg und für den er im August 1977 sein Bundesliga-Debüt feierte.

1979 folgte der Wechsel zum FC Bayern München. Als Mittelstürmer wurde Hoeneß europaweit gefürchtet, vor allem überzeugte er durch sein Kopfballspiel. Mit dem FC Bayern holte Hoeneß bis 1987 fünf Meisterschaften und verewigte sich in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs.

Dieter Hoeneß: Vom Spieler zum Manager

Nach seiner aktiven Karriere begann Hoeneß eine neue Laufbahn: Er wurde Manager. Die Anfänge im Profi-Fußball machte er bei seinem ehemaligen Club VfB Stuttgart, bei dem er im Jahr 1990 als "Direktor für Marketing und den sporttechnischen Bereich" anheuerte. Der nächste große Erfolg ließ nicht lange auf sich warten - 1992 wurde der Manager Hoeneß mit Trainer Christoph Daum und einem Team um VfB-Größen wie Guido Buchwald, Günther Schäfer oder Fritz Walter Deutscher Meister.

Dieter Hoeneß (li.) und Christoph Daum wurden 1992 Meister mit dem VfB Stuttgart picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Es folgten eine lange Dienstzeit bei Hertha BSC (1996-2009) sowie ein kürzeres Engagement beim VfL Wolfsburg (2010-2011). Der jüngere Bruder von Uli Hoeneß und Vater von Ex-Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß konnte sich während seiner Karriere ein großes Netzwerk mit zahlreichen Kontakten aufbauen und war jahrelang als Berater im Fußballgeschäft aktiv. An diesem Samstag, den 7. Januar 2023, wird er 70 Jahre alt.