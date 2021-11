Fünf Gründe für die schwierige Lage des VfB Stuttgart

Nur ein Sieg aus neun Bundesligaspielen, zuletzt die deutliche 1:4-Niederlage beim FC Augsburg: Wo hakt es beim VfB Stuttgart - und was macht Hoffnung?

Erstens: die torgefährlichsten Spieler fehlen

Sasa Kalajdzic (16 Tore), Silas Katompa Mvumpa (11) und Nicolas Gonzalez (6) haben in der vergangenen Saison 33 der 56 Stuttgarter Tore erzielt. Alle drei stehen dem VfB momentan nicht oder nicht mehr zur Verfügung. Kalajdzic fehlt wegen seiner Schulter-Verletzung wohl noch bis Januar, Silas wird nach seinem Kreuzbandriss Mitte oder Ende November zurück auf dem Platz erwartet. Gonzalez spielt inzwischen für den AC Florenz.

Die 15 Tore der laufenden Saison haben zehn verschiedene Spieler erzielt. Am erfolgreichsten waren Marc Oliver Kempf und Konstantinos Mavropanos mit jeweils drei Toren – beide Verteidiger. Positiv betrachtet ist der VfB offensiv also unberechenbar. Das Problem allerdings: Den Schwaben fehlt ein Torjäger, der zuverlässig trifft. Das ist keine neue Erkenntnis, die Partie gegen den FC Augsburg hat aber einmal mehr gezeigt, dass Hamadi Al Ghaddioui diese Lücke nicht schließen kann. Hoffnung macht Sturmtalent Wahid Faghir. Gegen Union Berlin hat er den späten Ausgleichstreffer erzielt. Der 18-Jährige braucht aber noch Zeit, um Fitness und körperliche Stabilität aufzubauen.

Zweitens: Es mangelt an Fantasie

Der VfB tut sich schwer, energisch und ideenreich nach vorne zu spielen - selbst gegen Augsburg, das Team, das in der Bundesliga die meisten Großchancen zulässt. Vom temporeichen Offensivspiel und der Konterstärke der vergangenen Saison ist momentan wenig zu sehen. Gegen Augsburg war der VfB am gefährlichsten, wenn Chris Führich am Ball war. Überhaupt ist der 23-Jährige einer der Lichtblicke der vergangenen Wochen. Führich ist schnell, traut sich Dribblings zu und kreiert so gefährliche Situationen. Seine Einzelaktion brachte den VfB gegen die Fuggerstädter in Führung. Führich musste allerdings früh mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Ob er am Wochenende gegen Arminia Bielefeld fit ist, ist unklar.

Sportdirektor Sven Mislintat analysierte nach der Niederlage: Es fehle die "Leichtigkeit" auf dem Platz. Immerhin: Gegen Bielefeld sind Roberto Massimo und Erik Thommy wieder Optionen. Beide waren positiv auf das Corona-Virus getestet worden und fielen zuletzt aus. Für beide gilt, dass sie, wenn sie in Form sind, Leichtigkeit versprühen und das Offensivspiel des VfB beleben können.

Drittens: Die Jungen sind talentiert, aber nicht konstant

Der VfB hat eine junge Mannschaft. Kein Team der Liga hat in der laufenden Saison so viele Spieler unter 21 Jahren eingesetzt. Mislintats Plan war es, den Talenten Zeit zu geben, damit sie sich in Ruhe entwickeln können. Das ist im Moment allerdings kaum möglich. Die aktuelle Personalnot verlangt viele Einsätze von den jungen Spielern. Sie müssen unter Druck Woche für Woche Leistung zeigen. Das gelingt nicht immer.

Mateo Klimowicz beispielsweise präsentierte sich zu Beginn der Saison in guter Form. Es schien so, als könne der 21-Jährige einer der zentralen Spieler in der Offensive des VfB werden. Zuletzt agierte er unglücklich, in Augsburg glückte ihm kaum etwas. Hier sind Geduld und erfahrene Spieler gefragt, die diese Schwankungen auffangen.

Viertens: Der VfB hat zu wenige Routiniers

Wer sich aktuell mit VfB-Fans unterhält oder in Foren und sozialen Netzwerken nachliest, der stößt immer wieder auf einen Namen: Gonzalo Castro. Drei Jahre hatte Castro für den VfB gespielt, im Sommer wurde der Vertrag des Kapitäns nicht verlängert. Ein derartig routinierter und spielintelligenter Spieler würde dem VfB gut tun, so die Meinung einiger.

Tatsächlich macht sich im Spiel des VfB bemerkbar, dass der eine oder andere erfahrene Spieler fehlt, der das junge Team gerade dann ordnet und zusammenhält, wenn der Mannschaft eine Partie zu entgleiten droht. So wie etwa Mitte der ersten Halbzeit in Augsburg. Daniel Didavi könnte, zumindest auf dem Papier, so ein Spieler sein, der dem VfB Struktur verleiht. Seine bisherigen Leistungen lassen aber berechtigte Zweifel zu, ob er dazu aktuell in der Lage ist.

Nach der Partie gegen Augsburg hatte er die Einstellung des Teams kritisiert. Waldemar Anton gab ihm Recht, sprach vom "schlechtesten Spiel der Saison". Positiv daran: Beide versuchten erst gar nicht, die Verletzungsmisere als Grund für die Niederlage anzuführen.

Fünftens: Der VfB verliert zu viele Bälle im Aufbauspiel

Nur RB Leipzig hat in dieser Saison mehr Zweikämpfe gewonnen als der VfB. Kapitän Wataru Endo ist aktuell der beste Zweikämpfer in der Liga. Dennoch wirken die Schwaben in der Defensive nicht stabil. Warum? Vor der Partie bei den Augsburgern waren die Ballverluste das größte Problem. Fast die Hälfte der Gegentore leiteten die Stuttgarter durch eigene Ballverluste ein. Das passiert keinem anderen Team so oft. Selbst zuverlässige Stützen wie Endo vertändelten ungewohnt oft den Ball. Der Japaner war bei den Olympischen Spielen, hatte nur eine kurze Vorbereitung und kaum Pausen. Er wirkt müde.

Das 1:4 legte eine weitere Schwäche in der Defensive offen, an der der VfB unter der Woche arbeiten will: Drei der vier Gegentore fielen nach Standards. Dabei machten sich der Ausfall von Konstantinos Mavropanos (Muskelfaserriss) und die frühe Auswechslung von Marc Oliver Kempf (muskuläre Probleme) bemerkbar. Beide sind kopfballstark, beide sind körperlich präsent und damit wichtig bei Ecken und Freistößen. Hinzu kam, dass Torhüter Fabian Bredlow in einigen Situationen nicht die gleiche Sicherheit ausstrahlte wie Stammkeeper Florian Müller. Müller, der positiv auf Corona getestet war, könnte gegen Bielefeld wieder in die Mannschaft rücken. Ob und wie lange Kempf ausfallen wird, ist nicht klar.

Der VfB bleibt bisher gelassen

Auffällig beim VfB im Herbst 2021 ist, dass Sportdirektor Sven Mislintat und Coach Pellegrino Matarazzo Ruhe aussenden. Es deutet sich weder eine Trainerdiskussion an, wie sie in vergangenen Jahren bereits zu erwarten gewesen wäre, noch kritisieren die beiden einzelne Spieler oder das Team mit harschen Worten öffentlich. Beides kennen Fans der Schwaben aus der Vergangenheit anders. Beides spricht dafür, dass der VfB gelernt hat, mit heiklen Situationen umzugehen. Die Frage ist, wie lange das so bleibt. Die Partie am Samstag (15:30 Uhr) zu Hause gegen den Vorletzten Bielefeld ist umso bedeutender.