Am Freitag wurde er 30, am Samstag schoss Daniel Didavi den VfB Stuttgart mit einem Traumtor zum Sieg gegen Regensburg. Der edle Techniker und Interims-Kapitän ist für die Schwaben wichtiger denn je.

Es ist sein Moment. In der 86. Minute kommt das Signal von der VfB-Bank. Daniel Didavi hat seine Pflicht erfüllt. Weit mehr als das. Die 47.000 Fans in der Stuttgarter Arena erheben sich größtenteils von ihren Sitzen und applaudieren. Der Regisseur des schwäbischen Zweitligisten hat sein Team zum Sieg gegen Regensburg geführt. Didavi nimmt seine Kapitänsbinde vom Arm und übergibt sie an Pascal Stenzel. Dann trabt er entspannt Richtung Seitenlinie. Dort angekommen, klatscht er sich mit Philipp Klement ab und umarmt seinen Trainer. Pellgrino Matarazzo lächelt und gibt seinem Rasenkünstler einen kleinen, freundschaftlichen Klaps.

Der Traum-Freistoß

Selten war Daniel Didavi für den VfB Stuttgart so wertvoll wie in diesen Wochen. Der Mann, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feierte, war wieder einmal der Spieler, der den Unterschied gemacht hatte. Auch als er im ersten Durchgang seine Chancen (31./35.) zunächst nicht nutzen konnte, ließ sich der fußballerische Feingeist nicht aus der Ruhe bringen. Er wusste, es kommen weitere Chancen. Wie in der 58. Minute. Da legte sich Didavi genüßlich den Ball zurecht. Freistoß aus 18 Metern Entfernung. Anlauf, perfekter Schuss mit seinem starken linken Fuß, der Ball bedankte sich mit der optimalen Flugbahn und schlug im linken oberen Toreck ein. Keine Chance für Regensburgs Keeper Meyer. "Das merke ich relativ früh, dass der Ball reingehen könnte," erzählte der Mann mit dem feinen Fuß nach dem Spiel im SWR Sport-Interview. "Als er über die Mauer ging, wusste ich, dass er da oben reingeht."

Ist Didavi fit, punktet der VfB

Der VfB Stuttgart scheint auf den Offensivmann (6 Saisontore/3 Vorlagen) angewiesen zu sein. Immer, wenn Didavi spielt, steigen die Chancen, dass sein Team gewinnt. Konkret: Mit Didavi hat der Tabellenzweite der Zweiten Bundesliga durchschnittlich 2,4 Punkte pro Spiel geholt, ohne Didavi sind es nur 1,0 Zähler. 15 von 23 Partien hat der Nürtinger bislang in der laufenden Spielzeit mitgemacht. Acht Mal musste er wegen eines Muskelfaserisses in der Wade zuschauen.

Sie sind dankbar beim VfB Stuttgart, dass ihr Spielmacher seit einigen Wochen voll belastbar ist. Durch seine Übersicht, seine Technik und seine Tore ist das Offensivspiel der Schwaben wieder varianten- und erfolgreicher geworden. Im Jahr 2020 hat Didavi vier Spiele für den VfB gemacht. Die Bilanz: vier Siege, drei Tore. Durch das Traumtor und den Sieg gegen Regensburg (bei gleichzeitiger Niederlage des HSV) kletterten die Schwaben auf Tabellenplatz zwei. "Das kann gern so bleiben," sagt Didavi. "Wichtig ist, dass wir guten Fußball spielen und punkten. Wenn wir das machen, werden wir aufsteigen."