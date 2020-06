per Mail teilen

Der VfB Stuttgart kann im Aufstiegsendspurt der 2. Fußball-Bundesliga weiter nicht mit Spielmacher Daniel Didavi planen.

Der 30-jährige Didavi wird sehr wahrscheinlich auch für das Spiel bei seinem Ex-Club 1. FC Nürnberg am Sonntag (15:30 Uhr) wegen muskulärer Probleme ausfallen. "Ein dickes Fragezeichen steht noch, vielleicht ist es sogar noch einen Tick dicker geworden", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag über den seit Ende Mai ausfallenden Didavi.

Didavis Muskulatur streikt

"Am Anfang war es sein Knie, das ihn geärgert hat. Dann dachten wir, dass alles okay ist. Aber die Muskulatur um sein Knie herum hat gestreikt", sagte der 42-Jährige. Dafür kehrt der zuletzt gelbgesperrte Mittelfeldspieler Wataru Endo zurück in den Kader des Tabellenzweiten.

TV-Tipp Mehr zum VfB Stuttgart und den Spielen am Wochenende zeigen wir auch am Sonntag um 22 Uhr in SWR Sport im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Zu Gast wird Ex-VfB-Coach Markus Babbel sein.

Aber zwei weitere Profis könnten ausfallen. Die Namen der angeschlagenen Spieler nannte Matarazzo nicht. "Es gibt ein, zwei Fragezeichen, aber die möchten wir nicht erwähnen", meinte Matarazzo.

VfB mit knappem Vorsprung im Aufstiegsrennen

Der VfB Stuttgart kann bei noch zwei ausstehenden Spielen den Aufstieg in die Bundesliga aus eigener Kraft schaffen. "Unsere Aufmerksamkeit liegt allein auf unserer Leistung. Unsere Leistung entscheidet jetzt über unseren Weg", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Einen Punkt Vorsprung haben die Stuttgarter (55 Punkte) auf die drittplatzierten Hamburger (54). Dicht dahinter folgt Heidenheim (52) auf dem vierten Rang.

Die Ausgangslage könnte für den VfB im Endspurt also kaum besser sein. Trotzdem steigt der Druck. Denn gewissermaßen kann der VfB Stuttgart nicht aufsteigen, er muss. Von emotionalen Schwingungen aus dem Umfeld des VfB Stuttgart will Matarazzo seine Mannschaft fernhalten.

Dauer 1:00 min VfB-Coach Pellegrino Matarazzo über Druck und Emotionen VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg.

Die Rückkehr in die Bundesliga wäre die Erledigung einer Pflichtaufgabe. "Wir haben alles in der Hand", sagte Matarazzo. Am Sonntag soll der erste von zwei Schritten gelingen – im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg.