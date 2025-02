Diagnose bei VfB-Star Enzo Millot ist da

per Mail teilen

Enzo Millot wurde beim Sieg des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal (1:0) kurz vor dem Abpfiff rüde gefoult und musste vom Platz geführt werden. Nun gibt es eine Diagnose.

VfB-Spieler Enzo Millot sorgte am Dienstagabend nach dem Pokalspiel gegen den FC Augsburg für einen kleinen Schockmoment bei Fans und Mannschaft. Der 22-Jährige war in der Schlussphase des Spiels bei der Aktion umgeknickt und blieb nach Abpfiff noch eine Weile auf dem Spielfeld liegen, während er behandelt wurde.

Jetzt gibt es Entwarnung von Seiten des VfB Stuttgart: Der Mittelfeldspieler zog sich laut einer Vereinsmitteilung eine kleinere Zerrung eines Bandes im Sprunggelenk zu. Er stehe dem Verein aber aller Voraussicht nach bald wieder zur Verfügung.

Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für den VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ob Enzo Millot bis dahin wieder fit ist, sei laut VfB noch offen.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sieht seinen Verein für das Duell in der Bundesliga bei Borussia Dortmund gewappnet. Es warte bei der Premiere des neuen BVB-Trainers Niko Kovac aber auch eine große Herausforderung auf die Schwaben. "Hier haben wir es im Hinspiel gut gemacht", erinnerte Wohlgemuth an die 5:1-Galavorstellung im September. "Ich glaube, dass es in Dortmund jetzt sehr viel schwieriger wird. Das Stadion wird ausverkauft sein und der neue Trainer wird mit seiner gewohnt emotionalen Art schon motivieren."