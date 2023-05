Mit Serhou Guirassy: VfB Stuttgart will über Eintracht Frankfurt nach Berlin

Der VfB Stuttgart steht vor seinem vorläufigen Saison-Highlight: Im DFB-Pokal-Halbfinale empfangen die Schwaben am Mittwoch (20:45 Uhr/live im Ersten) Eintracht Frankfurt.

Mit von der Partie höchstwahrscheinlich: Topstürmer Serhou Guirassy, der beim 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach verletzt runter musste. Der treffsicherste Schütze des Klubs hatte eine Schwellung am Auge, die die Sehfähigkeit einschränkte, erlitten.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir gehen davon aus, dass er dabei sein kann"

"Serhou Guirassy hat heute große Teile des Trainings mitgemacht. Die Rückmeldung war positiv", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. "Gestern war da schon noch eine Einschränkung. Aber: Wir gehen dennoch davon aus, dass es sich weiter verbessert und er dabei sein kann."

"Wir haben eine Wahnsinns-Chance"

Der VfB Stuttgart, in fünf Pflichtspielen unter dem neuen Coach Hoeneß noch ungeschlagen, geht mit breiter Brust in das Halbfinale. "Wir haben eine Wahnsinns-Chance", sagte der 40-jährige Trainer. "Ich habe das versucht, meinen Jungs klarzumachen. Ich habe viele Endspiele gesehen und weiß, was es bedeutet, ein Finale in Berlin spielen zu können."

Hoeneß baut auf die Unterstützung der Fans - die Stuttgarter Arena ist mit fast 50.000 Zuschauern restlos ausverkauft. "Die Atmosphäre wird wie immer enorm", sagte der Coach. "Es ist für uns eine Riesenchance als Team, als Klub ein Pokalfinale zu spielen."

Frankfurt in der sportlichen Krise

Gegner Frankfurt - immerhin Europa-League-Sieger - befindet sich derzeit mitten in einer Ergebniskrise. Seit neun Spielen warten die Hessen in der Liga auf einen Sieg. Auch Trainer Oliver Glasner gerät zunehmend unter Druck. Trotzdem warnt Hoeneß vor der Eintracht: "Die Frankfurter stehen in der Tabelle deutlich über uns. Sie haben in der Champions League eine gute Rolle gespielt. Wir sind gut beraten eine gewisse Demut an den Tag zu legen. Aber: Wir haben Selbstvertrauen getankt."

Nicht nur das: Hoeneß hat bei den zuvor sportlich in dieser Saison so lange enttäuschenden Schwaben die Spielfreude und die Geschlossenheit zurückgebracht. Erreicht ist allerdings noch nichts. Die Lage in der Bundesliga, wo der VfB als Tabellen-15. gerade mal einen Zähler Vorsprung auf Rang 17 hat, ist weiter brisant - trotz der Serie unter dem 40-Jährigen.

"Die Woche birgt enorme Chancen"

Auch deshalb richtete Hoeneß den Blick über das Halbfinale hinaus. "Die Woche birgt enorme Chancen für uns. Die Jungs freuen sich drauf", sagte er, mahnte aber auch: "Wir freuen uns auf Mittwoch - nach Mittwoch wird es aber dann darum gehen in Berlin (beim Tabellenletzten Hertha BSC, Anm. d. Red., Samstag, 15:30 Uhr) ein sehr wichtiges Spiel zu spielen, um dort weiter in die richtige Richtung zu gehen."