VfB-Trainer Matarazzo: "Wir haben was wiedergutzumachen"

Pellegrino Matarazzo erwartet in Frankfurt ein energiegeladenes Duell zweier Teams, die beide "Feuer unterm Arsch" haben. Beim VfB Stuttgart kehrt Orel Mangala zurück.

Acht Gegentore in drei Spielen - damit ist auch Pellegrino Matarazzo nicht zufrieden. Aus Sicht des VfB-Trainers gibt es zwei Ansätze, damit die Defensive der Stuttgarter, die gerade in der ersten Halbzeit gegen Freiburg große Lücken aufwies, künftig besser steht: Entweder, das ist die erste Option, "man verbessert die Abläufe, die Prozesse" oder, und das ist die zweite Möglichkeit, "man verändert das Personal". Für welchen der beiden Ansätze er sich entscheiden wird, verriet Matarazzo indes nicht. Nur so viel: Atakan Karazor, ein Spieler, der das "Defensiv-Gen" in sich trägt, könnte Teil der Lösung sein.

Richtungsweisendes Duell

Und die muss her, denn wenn der VfB am Sonntag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt antritt, dann treffen zwei Teams aufeinander, die unbedingt vermeiden wollen, in den Tabellenkeller abzurutschen. Stuttgart hat drei Punkte in drei Spielen geholt, Frankfurt zwei. Die Stimmung am Main ist zudem deutlich schlechter als am Neckar. Matarazzo will mit seinem Team dennoch etwas wiedergutmachen.

Frankfurt laufe und sprinte sehr viel, sei stark im Zweikampf. Der VfB-Coach erwartet deshalb ein intensives Spiel und einen Gegner, gegen den von der ersten Minute an "Power" gefragt sei. Umso schwieriger, dass Kapitän Wataru Endo zumindest am Donnerstag, als er von der Japanischen Nationalelf zurückgekehrt ist, keine Power mehr hatte. "Müde" sei er gewesen, sagte Matarazzo. Schließlich habe Endo extrem anstrengende Wochen hinter sich, war bei den Olympischen Spielen und hat deshalb die Vorbereitung größtenteils verpasst. "Es ist schon ein außergewöhnliches Pensum, eine außergewöhnliche Belastung, die er fährt", sagte Matarazzo, ist aber optimistisch, dass Endo bis zum Sonntag fit genug ist, um das Team anzuführen.

Orel Mangala und Nikolas Nartey sind zurück

Orel Mangala wird noch nicht neben Endo von Beginn an auflaufen, kehrt allerdings nach seiner Verletzungspause in den Kader zurück. Matarazzo wolle kein Risiko eingehen. Er habe aber "schon die Vorstellung, dass er eine halbe Stunde spielen kann. Aber noch haben wir keine endgültige Entscheidung getroffen, was sinnvoll ist." Nikolas Nartey wird nach überstandener Corona-Infektion ebenfalls erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Bekommen Marmoush, Faghir und Beyaz ihre Chance?

Auch die Neuzugänge Omar Marmoush und Wahid Faghir könnten Einsatzzeiten bekommen. Marmoush, der vom VfL Wolfsburg kam, habe im Training einen guten Eindruck hinterlassen. "Er hat einen guten Draht zur Mannschaft gefunden, da laufen die ersten Integrationsprozesse sozusagen, er ist schon dabei, ein Teil des Teams", sagte Matarazzo. Der 22-Jährige Offensivspieler sei sogar eine Option für die Startelf.

Von Stürmer Wahid Faghir hingegen konnte sich der VfB-Trainer noch kein Bild machen. Der stand bisher noch nicht mit dem Team auf dem Platz. In den anstehenden Trainingseinheiten werde er sich deshalb überraschen lassen und sei komplett offen, was einen Einsatz des Dänen angeht. Mittelfeld-Talent Ömer Beyaz, den Matarazzo als "kleine Kampfmaschine auf der Zehn" beschreibt, könnte ebenfalls im Kader stehen.