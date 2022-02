Der VfB Stuttgart trifft am Freitag (20:30 Uhr) auf die TSG Hoffenheim. Den Rückschlag gegen Bochum habe das Team überwunden und sei noch verschworener, sagt Trainer Matarazzo.

Pellegrino Matarazzo hat viel Sport gemacht zu Beginn dieser Woche, erzählt er auf der Pressekonferenz vor der Partie bei der TSG Hoffenheim. "Intensive" Intervalle sei er gelaufen, um "die Herzfrequenz hochzuschrauben" und den Frust des zurückliegenden Wochenendes abzubauen. Sein Team hatte am vergangenen Spieltag lange gegen Bochum geführt - und dann in der 94. Minute den 1:1-Ausgleich bekommen. Zwei Tage hätten er und die Spieler gebraucht, um "den Faden wiederzufinden". Aber dann habe er auf dem Trainingsplatz eine Mannschaft gespürt, die noch enger zusammengerückt sei, "die lebt und die in der Verfassung sein wird, das Spiel zu gewinnen". Eine Mannschaft, die "top" sei.

Startelf-Einsatz von VfB-Stürmer Kalajdzic fraglich

Ob Stürmer Sasa Kalajdzic dieser Mannschaft von Beginn an helfen wird, ist offen. "Sasa weiß, dass er unser Stürmer ist, der uns zum Klassenerhalt schießen wird. Ich warte noch auf ein Zeichen von Sasa, dass er 60 bis 90 Minuten marschieren kann. Sobald er mir dieses Zeichen gibt, steht er auf dem Platz", sagte Matarazzo: "Aktuell hat er ein bisschen Probleme mit der Pumpe." Kalajdzic hatte in der Hinrunde monatelang wegen einer Schulter-Verletzung gefehlt und musste zuletzt aufgrund von Wadenproblemen pausieren. Beim 1:1 gegen den VfL Bochum hatte der österreichische Fußball-Nationalstürmer im Kader gestanden, war aber nicht zum Einsatz gekommen.

VfB-Talent Tibidi bleibt vorerst degradiert

Talent Alexis Tibidi ist nicht dabei. Der 18 Jahre alte Franzose werde frühestens Anfang kommender Woche von der zweiten zur ersten Mannschaft zurückkehren, sagte Matarazzo. Er hatte bereits am vergangenen Wochenende beim 1:1 der Stuttgarter gegen den VfL Bochum aus "disziplinarischen Gründen" auf den 18 Jahre alten Franzosen verzichtet. Was er genau gemacht habe, sei nicht wichtig. "Es ist klar, dass man gewisse Regeln hat, denen man folgen soll. Es ist ein junger Spieler, der nicht bösartig ist, aber ab und zu verpeilt." Es gehe auch darum, den Spieler "ein Stück weit" zu erziehen, erklärte Matarazzo.

VfB unterstützt Fans finanziell beim Ticketkauf

Der VfB reist als Tabellensiebzehnter zum offensivstarken Fünften. "Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft mit Ergebnisdruck nicht so gut umgeht", sagte Matarazzo. Er wolle deshalb den Fokus auf die Aufgabe legen und darauf, als Einheit aufzutreten. Mit leidenschaftlichem Defensivspiel und schnellen Angriffen in der Offensive will sein Team die Fans mitreißen - und nach acht sieglosen Spielen in Folge drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

2200 Tickets standen den Schwaben zur Verfügung, innerhalb kurzer Zeit waren alle verkauft. Tickets im Stehbereich des Gästeblocks kosteten 18 Euro, die restlichen Sitzplatz-Tickets 37 Euro. Um möglichst viele Fans für das Spiel im Kraichgau zu begeistern, teilte der VfB mit, dass die Mannschaft die Differenz zum Sitzplatzpreis zahle, sodass kein Zuschauer mehr als den Stehplatzpreis bezahlen müsse. Matarazzo sagte: "Das zeigt einfach, dass die Mannschaft bereit ist, die Fans mitzunehmen und dass die Fans ein sehr wichtiger Baustein sind für die letzten elf Spiele."