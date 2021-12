VfB nach dem 0:5 gegen die Bayern: Mutig, aber unreif

Der gebürtige Stuttgarter Serge Gnabry zerlegt den VfB. Trotzdem nehmen die Stuttgarter etwas Positives aus der 0:5-Niederlage gegen die Bayern mit.

Thomas Müller, ein Spieler, der selten um Worte und noch seltener um eine klare Meinung verlegen ist, wog nach dem Spiel ab: "Am Ende finde ich es gut, dass ein Gegner wie Stuttgart mutig spielt", leitete der Mittelfeldspieler des FC Bayern seinen Gedanken ein. Der Gedanke mündete dann allerdings in einem "aber": "Aber wenn die Stuttgarter so hoch verteidigen, dann sind bei Ballverlust die Räume groß und dann sieht man unsere Qualität. Das ist die Krux."

Welches Maß an Mut?

Das war die Krux, mit der sich VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel auseinandersetzen musste. Wie mutig kann sein Team gegen die Bayern auftreten? Und wie mutig ist zu mutig? Nach der Partie sagte er: "In der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu viel."

Matarazzo: "Viel Positives, was wir mitnehmen können"

Der VfB hat 52 Minuten mitgehalten. Er hat die Defensive der Bayern in vielen Momenten früh angelaufen, hat die eigene Abwehrreihe hoch positioniert, manchmal sogar ansehnlich durchs Mittelfeld kombiniert - und er hatte auch Chancen. Omar Marmoush lief in der 25. Minute einigermaßen unbedrängt auf Manuel Neuer zu, schoss aber links am Tor vorbei. Philipp Förster setzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu einem jener Sololäufe an, die er zuletzt häufiger vorführte, aber er vergaß, dass Dribbeln allein nur recht selten zu Toren führt - und schoss einfach nicht.

"Leider ein bisschen unglücklich", sagte Förster nach der Partie über die vergebenen Möglichkeiten. Wataru Endo konnte nach der Pause eine Hereingabe von Hiroki Ito nicht kontrollieren, auch hier wäre ein Treffer für den VfB möglich gewesen. "Ich glaube, es gibt viel Positives, das wir mitnehmen können. Ich glaube, die ersten 52 Minuten waren echt positiv. Wir haben mitgehalten, guten Fußball gespielt, gut verteidigt", sagte Matarazzo. Auch wenn er selbst weiß, dass das bei einem null zu fünf "blöd klingt".

Ein gebürtiger Stuttgarter zerlegt den VfB

Zur Wahrheit dieser Partie gehört aber auch, dass der VfB weniger lief und sprintete als die Bayern, weniger präzise war und all das, was Matarazzo nach dem Spiel lobend erwähnte, eben nur bis zur 53. Minute zeigte. 0:1 stand es zu diesem Zeitpunkt, der gebürtige Stuttgarter Serge Gnabry hatte die Münchner mit einem filigranen Schlenzer in Führung gebracht (25.). Die Schwaben waren noch im Spiel, kamen schwungvoll aus der Kabine, entwickelten eine kurze Druckphase. Dann zerlegte Gnabry den VfB, zu dem er mit 10 Jahren gekommen war und für den er in der Jugend fünf Jahre gespielt hatte. Er traf weitere zwei Mal (53. und 74.) und legte Robert Lewandowski (69. und 72.) zwei Tore auf. "Heute lief es einfach für die Mannschaft und für mich", sagte Gnabry.

Grobe Fehler des VfB

Beim 0:2 spielte VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos einen riskanten Ball, der das Gegentor einleitete. Beim 0:3 verlor der eingewechselte Chris Führich ihn in der eigenen Hälfte. Beim 0:4 ließ sich der VfB nach einem Ballverlust von Waldemar Anton auskontern und beim 0:5 wehrte Florian Müller, der ansonsten fehlerfrei blieb, eine Flanke direkt vor Gnabrys Füße. Stuttgart machte zu viele Fehler im Spielaufbau, vertändelte zu oft den Ball und stand dann, auch weil sie mutig nach vorne spielen wollten, sehr offen.

Oder wie Thomas Müller es formulierte: "Natürlich ist es für uns unangenehm gegen einen Gegner zu spielen, der dir Druck gibt, der dir Stress gibt. Das gibt dir im Ballbesitz jetzt nicht das Gefühl, dass du durch die Reihen spielen kannst, wie du willst. Aber dafür ist der Weg zum Tor halt etwas freier, man muss nicht durch zehn Beinpaare durchdringen, sondern man hat dann halt eben den Umschaltraum und den haben wir heute vor allem in der zweiten Halbzeit genutzt." Das war die Krux.

Nicht reif genug

"Ein Stück weit unreif", sei seine Mannschaft gewesen, sagte Matarazzo. "Die Ballverluste, die wir hatten, in diesem Bereich des Spielfeldes, sind gegen Bayern München ein No-Go." Und trotzdem, so fasste es Sportdirektor Sven Mislintat zusammen, müsse man sich für diesen Auftritt "nicht schämen". Am kommenden Sonntag (17<:30 Uhr) spielt der VfB Stuttgart beim 1. FC Köln. Dort sollten bestenfalls drei Punkte her, sagte Matarazzo. "Dann können wir das Weihnachtsfest anders feiern."