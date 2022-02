Eine Frage der Zeit: Der VfB im Abstiegskampf

Der VfB Stuttgart hat bei der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim spät eine Führung verspielt. Wie gegen Bochum. Die Mannschaft kämpft, aber die Zeit läuft gegen sie.

Manchmal, so muss es sich für die Stuttgarter Spieler in Sinsheim angefühlt haben, vergeht die Zeit langsamer, als sie sollte. Wissenschaftler erforschen dieses Phänomen seit Jahrzehnten. Unter dem Begriff der subjektiven Zeitwahrnehmung finden sich viele Theorien. Bekannt ist, dass es Menschen, je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden, manchmal so vorkommt, als rase die Zeit davon - und manchmal, als stünde sie still.

Endo brachte den VfB gegen Hoffenheim in Führung

Der VfB war gegen die TSG Hoffenheim in Führung gegangen, 58. Minute, und noch etwa eine halbe Stunde davon entfernt, im Abstiegskampf nach acht sieglosen Spielen zu gewinnen. Doch auf die Zeit war kein Verlass. Sie rannte nicht, sie schlich. Fußballtrainer haben für solche Fälle eine besondere Vokabel; Sie fordern dann von ihren Spielern, sie müssten die Zeit von der Uhr nehmen. Wissenschaftlich betrachtet ergibt das wenig Sinn, im Fußball dafür umso mehr. "Einen Einwurf rausholen, einen Abstoß nicht sofort ausspielen, bei einem Foul liegen zu bleiben", beschrieb VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim, worauf es ankomme. Das Spiel also, noch so ein Ausdruck, müsse "entschleunigt" werden.

Baumgartner trifft den VfB mit seinem Doppelpack hart

Das sei seinen Spielern nicht gelungen. Abermals, muss man hinzufügen, denn auch beim 1:1 gegen Bochum hat der VfB spät eine Führung verspielt. Sie hätten zu wenig Zeit von der Uhr genommen. So, dass den Hoffenheimern noch zu viel Zeit übrigblieb, um aus dem 1:0 der Schwaben ein 2:1 der Kraichgauer zu machen. Christoph Baumgartner traf in der 85. und in der 90. Minute. Alles eine Frage der Zeit.

Der VfB ist nach dem Führungstreffer durch Kapitän Wataru Endo in ein altes Muster verfallen. Er ließ sich in die eigene Spielhälfte drängen, fand kaum Entlastung. Matarazzo erklärte, das habe mit fehlenden "Körnern" zu tun. Nicht alle Spieler hätten die Kraft, 90 Minuten zu spielen. Da aber Pascal Stenzel, Chris Führich und Orel Mangala verletzt ausgewechselt werden mussten, hätten andere Spieler durchspielen müssen. Umso wichtiger wäre es laut Matarazzo gewesen, sich in diesen Phasen des Spiels die Zeit zu nehmen, um durchzuschnaufen. "Das können wir besser machen."

Stuttgarter Profis Führich und Mangala droht längere Pause Dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart drohen in der Fußball-Bundesliga zwei weitere wochenlange Ausfälle. Mittelfeldspieler Chris Führich erlitt am Freitag beim 1:2 des Tabellen-17. bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Verletzung am Ansatz über dem Knie, sagte am Samstag Sportdirektor Sven Mislintat. Eine MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Verletzung geben. Der ebenfalls früh ausgewechselte Orel Mangala zog sich im Stadion von Sinsheim einen schweren Bluterguss zu. Auch die Genesung des Mittelfeldspielers könne dauern, meinte Mislintat. Nicht ganz so schwer erwischte es Rechtsverteidiger Pascal Stenzel, der ein leichteres muskuläres Problem habe, eventuell einen kleinen Faserriss.

Ein mutiger und leidenschaftlicher VfB

Zur Geschichte dieses Spiels gehört auch, dass die Stuttgarter gekämpft haben, dass sie sich Torchancen erspielten, vor allem bis zur Führung mutig spielten. Insbesondere die schnellen Offensivspieler Tiago Tomás, Omar Marmoush und Chris Führich stellten Hoffenheims Abwehr mehrfach vor Probleme. Führich hätte in der 19. Minute das 1:0 erzielen müssen. Nach einem Zuspiel von Tomas traf er einen Meter vor dem leeren Tor nur den Pfosten. Stuttgart hatte aber auch Glück. Benjamin Hübners Kopfball aus kurzer Distanz parierte Florian Müller, Pavel Kaderabeks Nachschuss prallte von der Latte zurück ins Feld. Die Führung Hoffenheims kurz vor der Pause wurde wegen Abseits aberkannt.

Kalajdzics erst gut gelaunt, dann ohne Worte

Hoffnungsträger Sasa Kalajdzic, einer dieser Spieler, die noch nicht die Kraft haben für 90 Minuten, wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselt. Viel Zeit brauchte er nicht, um seinem Team zu helfen. Nach einer Ecke verlängerte er per Kopf auf Endo, der zum 1:0 traf. "Wir haben eigentlich richtig gut mitgespielt", sagte er hinterher. Aber die Mannschaft müsse abgezockter werden, das "verdammte 1:0" nicht hergeben. "Das darf dir einfach so nicht passieren in unserer Situation. Aber ich glaube, sowas passiert auch nur in unserer Situation."

Vor dem Spiel hatte man Kalajdzic gut gelaunt beim Aufwärmen gesehen. Er hatte scherzhaft einen Mitspieler durchgerüttelt, so als wolle er demonstrativ die Anspannung aus den Kleidern seiner Mitspieler schütteln und die Leichtigkeit vorleben, die dem VfB zuletzt gefehlt hatte. Nach dem Spiel stand Kalajdzic, über den Matarazzo in der Woche gesagt hatte, er werde die Mannschaft zum Klassenerhalt schießen, mit starrem Blick auf dem Feld, stützte die Hände in die Hüften. "Ich habe einfach keine Worte, weil wenn ich wüsste, was falsch laufen würde oder was uns ständig passiert, dann hätten wir vielleicht doch eine bessere Lösung. Aber wir geben Gas, wir kämpfen, wir stehen jedes Mal auf."

Der VfB im Abstiegskampf: 30 Punkte sind noch zu vergeben

Als die 97 Minuten vorüber waren, hat sich die subjektive Zeitwahrnehmung der Stuttgarter verändert. Die Zeit, die es aus ihrer Sicht eben noch nicht eilig hatte, scheint ihnen jetzt davonzurennen. "Es sind noch zehn Spiele, aber das sagst du immer so, dann wird es immer weniger und immer weniger. Und irgendwann ist es vielleicht zu spät." Matarazzo sagte, sein Team werde "aufstehen, wiederkommen und weiterkämpfen". 30 Punkte sind noch zu vergeben. Die Stuttgarter spielen unter anderem noch gegen direkte Konkurrenten wie Augsburg und Hertha BSC.