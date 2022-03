Erwin Staudt: Alexander Wehrle muss dem "Laden" eine Vision verleihen

Alexander Wehrle hat seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart aufgenommen. Der 47-Jährige war in den vergangenen neun Jahren als Geschäftsführer beim 1. FC Köln tätig. Den VfB soll er nun zurück in die Erfolgsspur führen.

Alles wird gut beim VfB Stuttgart. Sie zweifeln? Doch, ganz bestimmt! Der Alexander Wehrle wird's schon richten. Einer, der es ganz genau weiß, ist Erwin Staudt. Zwischen 2003 und 2013 hatte Wehrle schon einmal für den VfB gearbeitet, unter anderem als Assistent des damaligen Präsidenten Staudt. "Der Alex Wehrle ist ein aufgeweckter, gut ausgebildeter Junge, der sein Ding bis zur Lösung durchzieht." Fachlich ein Profi, dem es nicht an einer gehörigen Portion menschlicher Wärme fehlt: "Daneben ist er unglaublich loyal, kommunikativ und von den Menschen, die mit ihm arbeiten, hört man kein schlechtes Wort über ihn", sagt der Ehrenpräsident des VfB gegenüber SWR Sport. Gewissermaßen schließt sich nun der Kreis für Alexander Wehrle. Als Assistent des Vorstands hat er den VfB seinerzeit verlassen. Als Vorstandsvorsitzender kehrt er zu ihm zurück.

Emotionaler Abschied vom 1. FC Köln

Man darf gespannt sein, wie sich der neue "Alte" wieder beim VfB einleben wird. In Köln wurde jedenfalls kaum ein leitender Angestellter so emotional verabschiedet wie Wehrle. Die Mannschaft hielt am Tag des Abschieds "Danke-Alex"-Luftballons in die Höhe, Präsident Werner Wolf hielt eine Abschiedsrede und Vereins-Ikone Harald "Toni" Schumacher schrieb einen rührenden Abschiedsbrief. "Eines ist klar. Die Fußspuren, die Du hinterlässt, sind so groß wie die von einem Yeti. Ich persönlich habe in Dir einen Freund fürs Leben gefunden."

Alex wird fehlen. Beruflich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es viele gibt in Deutschland, die das können, was er kann. Und als Mensch, weil er in der Verantwortung, die er trägt, ganz besonders ist.

Als der kölsche Liedermacher Stefan Knittler dann noch die FC-Hymne "Mer stonn zo Dir FC Kölle" anstimmte, flossen die Tränen. Was zeigt das allen Nicht-Kölnern? Der Mann muss erstens etwas auf dem Kasten haben und zweitens schwer in Ordnung sein. Das ist auch beim Deutschen Fußball Bund (DFB) positiv aufgefallen. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte zuletzt bei Wehrle angefragt, ob er nicht Generalsekretär werden wolle. Die Antwort ist bekannt.

Große Vorfreude beim VfB auf den Neuen

Keine Frage, rund um den VfB Stuttgart hat man große Erwartungen an den "Ehemaligen". Sven Mislintat hat sich schon längst vorab mit seinem neuen Chef ausgetauscht. Der VfB-Sportdirektor kam dabei zu dem Schluss, "dass wird den bestmöglichen Nachfolger für einen sehr sehr guten scheidenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger gefunden haben. Alex weiß genau, was Traditionsklub bedeutet, was die Hitze eines solchen Klubs bedeutet. Eine sehr starke Entscheidung unseres Aufsichtsrats". Vor allem wenn man weiß, dass es vornehmlich der diplomierte Verwaltungswissenschaftler Wehrle war, der den 1. FC Köln vor der Insolvenz rettete. Der Schwabe gilt als in der Branche bestens vernetzt. Zudem sitzt er auch im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Viel Arbeit für Alexander Wehrle beim VfB Stuttgart

Viele Aufgaben, die beim VfB Stuttgart auf Wehrle warten, hat er in seinen neun Jahren in der Domstadt mit Bravour gemeistert. Allen voran das Krisen-Management während der Pandemie. Auf den VfB bezogen lauten die finanziellen Herausforderungen: Umsatzverluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich, Rückzahlung des KfW-Kredits (25 Millionen Euro), Stadion-Umbau für die EM 2024 (VfB-Eigenanteil 24,5 Millionen Euro), Defizite in der Infrastruktur des Klubgeländes (laut "Bild" 50 Millionen Euro). Da derzeit immer noch der eventuelle Rückzug von Hauptsponsor und Ankerinvestor Mercedes-Benz-Group als Gerücht durchs Schwabenland wabert, drängt hier die Suche nach einem zweiten potenten Geldgeber. Für Erwin Staudt wartet da aber noch eine andere Aufgabe auf den Vorstandsboss: "Er muss jetzt schauen, dass er dem Laden eine Vision verleiht. So wie wir damals gesagt haben, wir wollen keine Stuttgarter Veranstaltung sein."

Zusammenarbeit zwischen Wehrle und Mislintat

Beim 1. FC Köln hat sich Alexander Wehrle eher weniger bis gar nicht als Kaderplaner hervorgetan. Zugegeben: Bei der Rückholaktion von Stürmer Anthony Modeste war er maßgeblich involviert. Trotzdem brauchen die sportlich Verantwortlichen beim VfB keine Angst haben, dass der Vorstandsboss alle naselang mit einem Aufstellungstipp auf dem Trainingsgelände aufkreuzt. Geklärt werden muss aber noch, ob Wehrle wie Hitzlsperger neben dem Posten des Vorstandsvorsitzenden auch den des Sportvorstandes bekleiden wird.

Sven Mislintat blickt der künftigen Rollenverteilung beim VfB gelassen entgegen. "Alex übernimmt erstmal die Ressorts von Thomas. Das heißt, der Sportvorstand ist dabei. Alles andere ist völlig unwichtig", so Mislintat. "Ich habe schon mal gesagt, dass ich mich freue, Sportdirektor zu sein. Wenn ich als Sportvorstand gebraucht werde, diskutiert man das vernünftig." Das sei aber nicht wichtig. "In diesem Moment sowieso gar nicht und selbst in der langfristigen Zusammenarbeit kann es jede Konstellation geben", erklärte der Westfale. "Alex in der Doppelfunktion, zusätzlicher Sportvorstand, ich als Sportdirektor. Geht auch. Ich bin also völlig offen." Und schließlich ist es ja nicht verboten, wenn der Vorstandsvorsitzende dem Sportdirektor statt eines Ratschlags "mal 'ne kritische Frage stellt". Genau das hat nämlich Alexander Wehrle seinerzeit von Erwin Staudt gelernt.