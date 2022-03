Diesen VfB-Moment wird Kevin Kurányi niemals vergessen

Kevin Kurányi wird 40. Was er sich für den VfB wünscht, was ihn an Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß beeindruckt – und wie er als ehemaliger Spieler von Dynamo Moskau auf Putins Krieg blickt.

Es war Kevin Kurányis Glück, dass er vor einem Vierteljahrhundert einen "schlechten Tag" erwischt hatte, sonst wäre er wohl nie Profifußballer beim VfB Stuttgart geworden. Der damals 15 Jahre alte Kurányi, geboren in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro und groß geworden im gleichnamigen Bundesstaat, spielte in Augsburg vor. Sein Vater hatte die Hoffnung, dass er in Deutschland größere Chancen habe, sich seinen Traum vom Profifußball zu erfüllen. Doch, so erzählt Kurányi die Geschichte gegenüber SWR Sport, er habe einfach keinen guten Tag gehabt – und Augsburg wollte ihn nicht. Eine Woche später bekam er noch eine Chance, diesmal beim VfB. Wieder hatte sein Vater vermittelt. Der Verein behielt ihn eine Woche da, prüfte Stärken und Schwächen und entschied: Der junge, schlaksige Kurányi darf bleiben.

Beim VfB traf er gegen Manchester United

Und er ist geblieben. Acht Jahre war er beim VfB, schoss für die Profis in 132 Spielen 57 Tore. Ein besonderes am ersten Oktober 2003 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester United. Der VfB gewann im Gottlieb-Daimler-Stadion gegen Ryan Giggs, Paul Scholes und den jungen Cristiano Ronaldo 2:1. Kurányi traf zum 2:0. Er hob den Ball von der Strafraumgrenze an die Unterkante der Latte, von wo er ins Tor sprang. Dann machte er sich, gefolgt von Sturmpartner Imre Szabics, zum Jubeln Richtung Eckfahne auf. "Das ganze Stadion hat getobt. Das ist einfach ein Moment, der ein Leben lang in meiner Erinnerung bleibt", sagt Kurányi heute, während er in Dubai unter Palmen sitzt.

Ein Moment, den Kevin Kurányi nie vergessen wird: 2003 traf er gegen Manchester United in der Champions League. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Kuranyi hofft, dass der VfB die Klasse hält

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist er geschäftlich und feiert gleichzeitig seinen 40. Geburtstag. Seit seinem Tor gegen Manchester ist viel passiert im Leben Kurányis. Was geblieben ist, ist die Leidenschaft für den VfB. Er lebt mit seiner Familie in Stuttgart. Dass der Verein, mit dem er national und international furiose Spiele ablieferte, jetzt um den Klassenerhalt bangt, tut ihm weh. "Ich glaube sehr daran und ich wünsche mir, dass sie es schaffen. Und ich hoffe, dass die Jungs und alle, die dort arbeiten, wirklich alles dafür tun, in der Bundesliga zu bleiben."

Natürlich tut es weh als Stuttgarter, den Verein unten zu sehen. Und trotz allem hat man als Stuttgarter immer Hoffnung.

Kurányi: Dem VfB fehlt die Erfahrung

Kurányi gehörte damals mit Spielern wie Philipp Lahm und Aljaksandr Hleb zu den sogenannten "Jungen Wilden". Die aktuelle Mannschaft, die Sportdirektor Sven Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo zusammengestellt haben, erinnert ihn an diese Zeit. Was der Mannschaft aber fehle, sei die Erfahrung. "Mit Bordon, Soldo und Balakow hatten wir Spieler, die die Mannschaft im Griff hatten, die vorangegangen sind, wenn wir verloren haben. Als junge Spieler haben wir zu ihnen hochgeschaut. Ich denke, das fehlt momentan beim VfB." Er sagt aber auch, dass es als Außenstehender immer einfach sei, sich zu Wort zu melden.

Kurányi über Hoeneß: Ein "sehr toller" Trainer

Kurányi wechselte 2005 vom VfB zu Schalke, von dort nach fünf Jahren nach Moskau, um dann, wieder fünf Jahre später, in seinem letzten Jahr als Profi im Kraichgau bei der TSG Hoffenheim zu spielen. Was die Mannschaft, Sechster in der Bundesliga, aktuell so gut macht? "Die haben einen sehr tollen Trainer, den ich schon jahrelang kenne und wirklich auch ein toller Mensch ist." Mit Sebastian Hoeneß ist Kurányi, beide Jahrgang 1982, in der U17 beim VfB Deutscher Meister geworden. "Der war schon immer einer, der alles analysiert hat. Er war ein sehr intelligenter Junge und ist jetzt ein Mann geworden, der als Trainer sehr erfolgreich sein wird. Durch seine Intelligenz, durch seine Art, zu arbeiten. Und auch durch seine innere Ruhe."

Sein Ende bei der Nationalmannschaft war "bitter"

Er selbst sieht sich momentan nicht in einer solchen Rolle: Als Trainer oder Sportdirektor müsse er zu viel von seiner Freiheit aufgeben, zu eng bei einem Verein arbeiten. Stattdessen berät Kurányi junge Spieler, will seine Erfahrungen teilen – auch die negativen. 2008 hatte ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft, mit der er Vize-Europameister geworden war, geworfen. Kurányi war für ein Länderspiel gegen Russland nicht berücksichtigt worden. Die erste Halbzeit sah er auf der Tribüne, dann verschwand er ohne Absprache und war erst einmal nicht mehr erreichbar. Ein Eklat. Er machte danach kein Spiel mehr für die Nationalelf. "Das war der bitterste Moment in meiner Fußballkarriere, weil ich vielleicht 30 bis 50 Länderspiele mehr auf dem Konto gehabt hätte, wenn das so nicht passiert wäre." Heute tut ihm sein Verhalten leid. Mit Löw habe er sich längst ausgesprochen. Jungen Spielern rät er, "lieber zwei, drei Mal durchzuatmen", bevor sie eine so tiefgreifende Entscheidung treffen.

Kurányi über den Krieg in der Ukraine

2010 wechselte er nach Moskau. Dort erzielte er 56 Tore in 151 Spielen. In Russland hat er sich wohlgefühlt, erzählt er. Umso bedrückter macht es ihn, wenn er über Putins Krieg in der Ukraine spricht. Seine Gedanken sind auch bei ehemaligen Mitspielern wie dem Ukrainer Andriy Voronin, der bis zum Überfall Putins Co-Trainer bei Dynamo Moskau war, inzwischen aber hingeworfen hat und mit seiner Familie nach Deutschland gereist ist. "Jeder Mensch, der ein Herz hat, ist gegen den Krieg", sagt Kurányi. "Ich hoffe und bete jeden Tag, dass er so schnell wie möglich vorbeigeht."