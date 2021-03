per Mail teilen

Die Datenaffäre und deren Aufarbeitung belasteten den VfB Stuttgart seit Monaten. Nun sind die Ermittlungen gegen den Fußball-Bundesligisten abgeschlossen und ein Bußgeld ist verhängt worden.

Die Ermittlungen rund im die Datenaffäre beim VfB Stuttgart sind abgeschlossen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz (LfDI), Stefan Brink, verhängte ein Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro wegen fahrlässiger Verletzung der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflicht, heißt es in einer Mitteilung des LfDI.

Der VfB akzeptiert den Abschluss des Verfahrens und verzichtet auf weitere Rechtsmittel, wie der Erstligist mitteilte. Der Club bat seine Mitglieder und Fans "um Entschuldigung für die Vorfälle in der Vergangenheit" und kündigte an, am kommenden Montag dazu noch einmal Stellung zu beziehen.

Die Datenaffäre und deren Aufarbeitung haben den VfB Stuttgart seit Monaten beschäftigt und gelten als zentrale Themen des Machtkampfs zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt. "Mit dem Erlass dieses Bußgeldbescheides schließen wir ein Verfahren ab, das auch für uns als Aufsichtsbehörde ungewöhnlich war", heißt es in der Mitteilung weiter.

VfB sorgt für Verbesserungen in Sachen Datenschutz, auch bei jüngeren Menschen

"Ungewöhnlich war nicht nur der Gegenstand unseres Verfahrens, sondern vor allem das hiermit verbundene öffentliche und mediale Interesse. Ungewöhnlich war auch der Umfang des durch die Einschaltung der Esecon belegten Aufklärungsinteresses und der Kooperationsbereitschaft des VfB mit unserer Behörde."

Außerdem, so heißt es, sorge der VfB in Zukunft für erhebliche organisatorische und technische Verbesserungen in Sachen Datenschutz. "Die Verantwortlichen planen künftig ein Engagement bei der Aufklärung über Datenschutzanliegen, mit dem vor allem junge Menschen angesprochen werden sollen."

Ermittlungen sind abgeschlossen

Zwischen 2016 und 2018 sollen vom VfB wiederholt Zehntausende Mitgliederdaten an Dritte weitergereicht worden sein - unter anderem, um die im Sommer 2017 beschlossene Ausgliederung der Profiabteilung voranzutreiben. Mit der Aufklärung der Affäre hat Vogt die Kanzlei Esecon beauftragt. Vorstandschef Hitzlsperger hatte sich gegen Vorwürfe gewehrt, Einfluss auf die Untersuchungen genommen zu haben. Mit dem Erlass des Bußgeldbescheids sind die Ermittlungen gegen den VfB Stuttgart 1893 e.V. und die VfB Stuttgart 1893 AG abgeschlossen.