Darko Churlinov: Stuttgarts EM-Sieger-Besieger

Nordmazedonien schießt Europameister Italien aus der WM-Qualifikation und geht damit einen großen Schritt Richtung Katar. Mitten im Geschehen: Darko Churlinov vom VfB Stuttgart.

Es gibt kein Halten mehr! Alle elf Feldspieler, die gesamte Ersatzbank und das komplette Trainerteam rennen zur Jubeltraube. Im nordmazedonischen Fanblock liegen sich alle freudentaumelnd in den Armen und der Rauch der Bengalos steigt auf. In der 92. Minute passiert das, was wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte. Aleksandar Trajkovski fasst sich ein Herz, zieht aus der Distanz ab, überwindet den Italienischen Keeper Gianluigi Donnarumma und schießt damit das kleine Nordmazedonien ins Play-Off-Finale der WM-Quali. Der südosteuropäische Binnenstaat gewinnt im Italienischen Palermo mit 1:0. Der amtierende Europameister Italien ist damit raus und fährt, wie schon 2018, nicht zur Weltmeisterschaft. Platz 67 haut Platz sechs der Weltrangliste raus.

So feiert Nordmazedonien den Sieg gegen Italien

Churlinov ist jüngster nordmazedonischer Nationalspieler der Geschichte

Über die kompletten 90 Minuten stürmt auf dem rechten Flügel Nordmazedoniens Darko Churlinov. Der 21-Jährige steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag und ist bis zum Saisonende an den Zweitligisten Schalke 04 ausgeliehen. Churlinov, der in seiner Premieren-Saison beim VfB im Jahr 2020 den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft hat, ist der jüngste nordmazedonische Nationalspieler aller Zeiten. Im Frühling 2017 hatte der damals gerade einmal 16 Jahre alte Churlinov seien ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Damals wurde er beim 1:0-Heimsieg gegen Belarus in seiner Geburtsstadt Skopje eingewechselt.

Nächste Saison wieder beim VfB

Neben seinen Einsätzen fürs Nationalteam soll Churlinov jetzt wieder einem Zweitligisten zum Aufstieg verhelfen. Für eine Saison haben die Schwaben den Nordmazedonier an Schalke 04, ohne Kaufoption, ausgeliehen. In 14 Einsätzen bei den Königsblauen hat Churlinov zwei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Nächste Saison soll Churlinov die dann wieder für den VfB schießen. „Wir glauben, dass eine Leihe zum FC Schalke der richtige Karriereschritt ist, um anschließend ein noch wichtigerer Faktor beim VfB werden zu können“, kommentiert VfB-Sportdirektor Sven Mislintat das Leihgeschäft in einer Pressemeldung.

Im Play-Off-Finale wartet wieder ein Europameister

Noch bis Dienstag bleibt Churlinov im Kreis seines Nationalteams. Dann steigt nämlich das Play-Off-Finale der Nordmazedonier gegen Portugal. Mit einem Sieg würde das Land, das nur ein paar mehr Einwohner als Hamburg hat, nicht nur den nächsten Favoriten ärgern, sondern sich auch das Ticket zur WM in Katar lösen. Vielleicht folgt für das VfB-Talent nach dem Sieg gegen den amtierenden Europameister Italien dann ja schon schon die nächste Sensation gegen den Europameister von 2016.