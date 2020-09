Daniel Didavi ist aktuell Herz und Hirn des Spiels von Zweitligist VfB Stuttgart. Herz und Hirn zeigt er auch jenseits des Rasens. Er ernährt sich vegan, glaubt an Gott und kümmert sich um sein Glück.

Sein Sohn war zwölf Jahre alt, als Ignace Didavi die Notbremse zog. Daniel Didavis Vater, ein Einwanderer aus dem westafrikanischen Benin, hatte beobachtet, dass die schulischen Leistungen seines Jungen in der sechsten Klasse rapide schlechter wurden. Daniel blieb sitzen. Also beorderte der strenge Dad seinen Sohn zurück von Stuttgart, wo Daniel in der Jugend des VfB kickte, nach Nürtingen.

Erst als Daniels schulische Leistungen besser wurden, durfte er wieder bei dem schwäbischen Traditionsverein spielen. Aber da war plötzlich kein Platz mehr für ihn. Er solle bei den Kickers oder in Kirchheim spielen, hieß es. Doch Reinhard Matschi, damals VfB-Jugendtrainer, holte den talentierten Bub dann doch in seine Teams.

Hammer-Premiere mit 18 Jahren

Daniel Didavi wurde Junioren-Nationalspieler und feierte mit 18 Jahren seine Premiere in der 3. Liga. Am 30. August 2008 fegte Didavi mit dem VfB Stuttgart II das Team von Eintracht Braunschweig mit 4:0 aus dem Stadion. Ebenfalls in der Truppe von Coach Rainer Adrion: Heute namhafte Spieler wie Sven Ulreich, David Pisot, Sebastian Rudy, Christian Träsch, Sven Schipplock oder Julian Schieber. Didavi zeigte gleich bei seinem Debüt, was er drauf hat: zwei Tore machte er selbst, eins legte er auf. Nach dem Spiel lächelte er in seinem ersten TV-Interview überhaupt ins SWR-Mikrofon: "Das war ein guter Einstand, aber es muss natürlich so weitergehen."

Die Reifung eines Profis

Es ging weiter. Am vergangenen Freitag feierte Daniel Didavi seinen 30. Geburtstag. 151 Bundesliga-Spiele hat er gemacht für Nürnberg, Wolfsburg und den VfB Stuttgart. Noch mehr Spiele hat er seit September 2010 allerdings verletzungsbedingt verpasst: 179. Didavi kennt also alle Höhen und Tiefen des Fußball-Business. Er selbst erstürmte Gipfel, wanderte aber auch mehrmals durch dunkle Täler. Die Jahre haben ihn reifen lassen - als Fußballprofi und als Mensch.

TV-Tipp Daniel Didavi wird am kommenden Sonntag, den 1. März, ab 21:45 Uhr Studiogast bei uns im SWR Fernsehen BW sein.

Einblicke in seine Gedanken- und Gefühlswelt gab der Fußballprofi kürzlich in einem "11Freunde"-Interview.

Daniel Didavi

...über Gedanken an ein vorzeitiges Karriereende (nach Verletzung)

Ich fing an, mit meinem Schicksal zu hadern. Warum muss ausgerechnet ich all das erleben? Ich zog mich mehr und mehr zurück. Es war eine Zeit, in der ich definitiv am Boden lag. Ich bin kaum noch raus gegangen, nicht ins Stadion, nicht mehr zur Mannschaft. Weil die Leute draußen mir immer die gleichen Fragen stellen. "Wie geht's dir? Wie sieht's aus?" Ich wollte diese Fragen nicht mehr beantworten.

...über seinen Trip nach Benin als Wendepunkt

Mein Vater machte mir den Vorschlag, mit ihm in sein Heimatland, nach Benin, zu reisen. In Benin änderte sich mein Wertesystem völlig. Ich realisierte, wie glücklich Menschen sein können und wie wenig es sich lohnt, mit dem eigenen Schicksal zu hadern. Ich fragte mich, wie ich nur so negativ durch die Welt gehen konnte, obwohl ich all das hatte, von dem viele Menschen in Benin träumen.

...über die Umsetzung seiner Erkenntnisse

Ich habe versucht, mich immer wieder daran zu erinnern, dass mein Glück nicht von einer Situation abhängig ist, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht beeinflussen kann. Ich bin für mein Glück selbst verantwortlich. Mein Glück ist eine Entscheidung in meinem Kopf. Ich kann darüber entscheiden, mit welcher Haltung ich mein Schicksal annehme.

...über Popularität und ein Leben im Rampenlicht

Es gehört dazu, als Profi in der Öffentlichkeit zu stehen und ich akzeptiere das. Aber ich persönlich war nie ein großer Freund davon, erkannt zu werden. (Als ich verletzt war, d.R.) habe ich es vermisst, vor 50.000 Menschen zu spielen. Aber nicht, weil mir die öffentliche Anerkennung fehlte, sondern einfach, weil die Stimmung in einem Fußballstadion geil ist.

...über das Fußballgeschäft als "Blase"

Mit 15 ist der Fußball alles im Leben. Als ich mit 21 Jahren erfuhr, dass ich den Fußball - den Mittelpunkt meines Lebens - eventuell verlieren könnte, fühlte es sich für mich an wie zu sterben. Die Verletzung hat mir geholfen zu realisieren, dass das völliger Schwachsinn ist. Ich liebe den Fußball immer noch, aber ich habe gemerkt, dass ich nichts Besonderes bin.