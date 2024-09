VfB-Profi Dan-Axel Zagadou erneut schwer am Knie verletzt

per Mail teilen

Bittere Nachricht für den Vizemeister: Der VfB Stuttgart muss wegen einer erneuten Knieverletzung wieder längere Zeit auf Dan-Axel Zagadou verzichten.

Der französische Innenverteidiger hat sich am Mittwoch im Training des Vizemeisters eine schwere Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen.

"Das ist sehr, sehr bitter für den Jungen, für uns", sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de). Die genaue Diagnose stehe noch aus.

"Ich kann noch nicht genau sagen, wie lange, aber er wird erst einmal nicht zur Verfügung stehen. Das wird alles gerade noch besprochen. Gleiches Knie, gleiche Stelle", sagte Hoeneß.

Fünfte schwere Knieverletzung für Zagadou

Zagadou hatte Ende Januar einen Kreuzbandanriss und einen Außenbandschaden im selben Knie erlitten und stand vor knapp zwei Wochen beim 3:1-Sieg der Stuttgarter in Mönchengladbach erstmals wieder im Kader. Die neuerliche Verletzung sei aber "nicht ganz so dramatisch wie damals", sagte Hoeneß, der sportlich sehr viel hält von dem 25-jährigen Zagadou. "Fakt ist, dass Daxo, als er gespielt hat, einer der Top-Innenverteidiger der Liga war."

Für den früheren Profi von Borussia Dortmund ist es bereits die fünfte schwere Knieverletzung in seiner Karriere. In Wolfsburg wird Hoeneß in der Abwehrzentrale wahrscheinlich wieder auf das Duo Jeff Chabot und Anthony Rouault setzen.