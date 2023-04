VfB Stuttgart will Schutzkonzept "Dächle" sichtbarer machen

Im Oktober hat der VfB Stuttgart unter dem Namen "Dächle“ ein Schutzkonzept eingerichtet, um Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Anlaufstelle zu bieten. Jetzt gab es dazu eine Podiumsdiskussion.

Initiiert wurde die Podiumsdiskussion zum Schutzkonzept "Dächle" vom VfB-Fanprojekt. Eine Vereinsvertreterin, zwei Experten und Fans diskutierten über das Konzept, das Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Anlaufstelle bieten soll, und über mögliche Verbesserungen des Konzepts. Sexualisierte Gewalt und Diskriminierungserfahrungen sind für manche Menschen während eines Stadionbesuchs immer noch Alltag. "Es ist immer da, wo viele Leute zusammen sind und viel gefeiert wird, in Bereichen, wo Frauen lange Zeit nicht da waren", sagt Marion Römmele von der Frauenberatungsstelle Stuttgart bei der Podiumsdiskussion.

Hilfe-Telefon und Email-Adresse für Betroffene

Der VfB Stuttgart hat sich dem Thema angenommen und im Oktober die Anlaufstelle "Dächle" ins Leben gerufen. Ein unabhängiges Hilfe-Telefon, das rund um die Heimspiele des VfB erreichbar ist. Unter der Nummer 0151-44533832 können sich Fans einem Vertreter der Fanbetreuung oder des Fanprojekts anvertrauen, Vorfälle melden und um Hilfe bitten. Außerdem gibt es die E-Mail-Adresse daechle@vfb-stuttgart.de, über die das "Team Dächle" kontaktiert werden kann - auch außerhalb der Heimspieltage.

Genutzt wurde das Hilfe-Telefon seit seiner Etablierung im Oktober bisher nicht, sagt Antje Büscher-Tittes, Fanbeauftragte des VfB Stuttgart und Initiatorin von "Dächle". Auch über die E-Mail-Adresse habe sich bisher niemand gemeldet, so Büscher-Tittes bei der Podiumsdiskussion zum Thema sexualisierte Gewalt im Kontext Fußball. Allerdings sind ihr aus ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Fanbeauftragte des VfB Stuttgart zwei Fälle von sexualisierter Gewalt während eines VfB-Heimspiels bekannt. "Wir wollen handlungsfähig sein, wenn was passiert im Stadion", so Büscher-Tittes. "Wir stehen noch am Anfang und wollen das "Dächle" bekannter machen."

Klare Kante zeigen

"Es ist ein guter Start, aber da ist noch viel Luft nach oben. Das reicht noch lange nicht", findet Marion Römmele, die als Expertin zum Thema sexualisierte Gewalt eingeladen ist. Der VfB Stuttgart müsse noch klarer Kante zeigen und das Thema nicht einer einzigen Frau aufbürden. "Der Verein muss auch in Ressourcen nachlegen, und ein Bundesligaverein hat Ressourcen", stellt die Diplom-Pädagogin klar.

Auch für Miki Herrlein, Fußballfan und Bildungsreferent der katholischen Kirche Freiburg, braucht es mehr Sichtbarkeit. "Das ist so im toten Winkel, das Thema", sagt der zweite Experte in der Diskussionsrunde. "Es muss in jeder Vereinssitzung, in jeder Präambel, in jeder Leitlinie klar zum Ausdruck kommen." Mit Bannern und Anzeigen könne man öffentlichkeitswirksam auf das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam machen, ist sich Herrlein sicher, "auch auf Monitoren in der Tram zum Stadion, zum Beispiel".

Beleidigungen und Abwertungen dürfen nicht toleriert werden

Das Thema muss erst einmal in die Köpfe, so sehen es die beiden Experten. Marion Römmele schlägt vor: "Dienstleister rund um ein Heimspiel müssen geschult und sensibilisiert werden für das Thema sexualisierte Gewalt, angefangen von den Sicherheitsleuten bis hin zu den Kioskverkäufern." Darüber hinaus wünscht sich Herrlein, dass bei der Aufklärungs- und Präventionsarbeit auch queere Menschen in den Fokus rücken. "Im Stadion ist es schon diverser geworden, wir haben Familien, die ins Stadion gehen, auch viele Frauen. Queere Menschen sind allerdings noch sehr unsichtbar, insbesondere Transpersonen, vulnerable Gruppen." In dieser Hinsicht sei noch viel zu tun, meint Herrlein, denn "Beleidigungen und Abwertungen bezogen auf Geschlecht und sexuelle Identität sind beim Fußball immer noch gang und gäbe."

Was versteht man unter sexualisierter Gewalt? Zu sexualisierter Gewalt zählen etwa verbale Übergriffe oder Gesten, zum Beispiel unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen, anzügliche Äußerungen über das Aussehen, Reduzieren auf Geschlecht und sexuelle Attraktivität, anhaltendes Anstarren oder Hinterherpfeifen, das Zeigen pornografischer Inhalte, aber auch Entblößen, versuchte oder erfolgte Penetration, bis hin zu Vergewaltigung, d.h. das Erzwingen bestimmter sexueller Praktiken. Quelle: Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt

Herrlein legt dem VfB Stuttgart eine gezielte Kooperation mit Fachberatungsstellen und Bildungsträgern nahe, denn es sei eine "völlige Überforderung, gerade für Vereine, die komplette Präventionsarbeit selbst aufzustellen."

"Dächle" prominenter platzieren

Viel hängt beim VfB Stuttgart in dieser Hinsicht vom Engagement der Fanbeauftragten ab. Das Schutzkonzept "Dächle" ist vor allem der Initiative von Antje Büscher-Tittes und ihren Kollegen zu verdanken. Die Anregungen der beiden Experten bei der Podiumsdiskussion hat sie dankend entgegengenommen. Auch für sie steht fest, dass das Thema sexualisierte Gewalt rund um den Stadionbesuch sichtbarer gemacht werden muss. "Das wird in der nächsten Saison kommen, mit Aufklebern auf den Toiletten, und auf der Stadion-Leinwand wollen wir es öfters einblenden."

Auch auf der Homepage des VfB Stuttgart soll "Dächle" in Zukunft prominenter platziert werden. Bisher ist es nur mit einigen Klicks auf einer der Unterseiten zu finden. Nach dem Umbau der Haupttribüne könnte es möglicherweise auch eine Anlaufstelle vor Ort geben für Betroffene. Außerdem will Büscher-Tittes den Vorschlag einer VfB-Anhängerin in die Tat umsetzten, die bei der Podiumsdiskussion dabei war. Es geht darum, das Thema sexualisierte Gewalt bei der Regionalkonferenz der offiziellen VfB-Fanclubs explizit anzusprechen und dafür zu sensibilisieren.