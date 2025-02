Karten-Chaos und Hatespeech beim Hinrunden-Spiel Wolfsburg gegen VfB Stuttgart

Am Samstag empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg. Beim Hinrunden-2:2 hatte VfB-Kapitän Atakan Karazor die Gelb-Rote Karte gesehen - obwohl er selbst gefoult worden war. Von einem Spieler, der jetzt fehlen wird...

Ausgerechnet Maximilian Arnold. Der Kapitän des VfL Wolfsburg hat sich in der Partie am vergangenen Wochenende gegen Bayer 04 Leverkusen (0:0) am Innenband verletzt und wird den Wölfen im Gastspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.02., 15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) fehlen.

Maximilian Arnold foult Atakan Karazor - der Stuttgarter muss gehen

Arnold war einer der Protagonisten im emotionalen Hinrundenspiel im September vergangenen Jahres. Beim 2:2 in Wolfsburg hatte der Mittelfeldspieler VfB-Kapitän Atakan Karazor im Zweikampf heftig am Fuß getroffen, sich dann allerdings selbst fallen lassen und vor Schmerzen geschrien. Karazor sah von Schiedsrichter Sven Jablonski die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig das Spielfeld. Der VfB holte in Unterzahl trotzdem noch einen Punkt - durch einen Last-Minute-Treffer von Deniz Undav.

VfB mit Unentschieden in Unterzahl! Platzverweis Karazor! DEIN VfB #124 | SWR Sport

Referee Sven Jablonski räumte einen "Wahrnehmungsfehler" ein

Karazor verstand anschließend die Welt nicht mehr, während Arnold nach dem Spiel beteuerte, "einen Stich gespürt" zu haben. Schiedsrichter Jablonski räumte immerhin einen "Wahrnehmungsfehler" ein und entschuldigte sich nach der Partie. Der Unparteiische plädierte sogar für eine Regeländerung. Denn bis dato darf der Videobeweis in Fällen nicht eingesetzt werden, in denen es um Gelbe Karten geht - auch wenn diese zum Platzverweis führen.

DFB-Sportgericht hebt Platzverweis auf

Die ganze Situation schlug hohe Wellen. Der VfB Stuttgart legte Einspruch gegen Karazors Platzverweis ein, das DFB-Sportgericht nahm nach Studium der Fernsehbilder die zweite Gelbe Karte gegen den Stuttgarter Kapitän zurück. Ein höchst seltener Vorgang. Karazor sei selbst gefoult worden - nicht umgekehrt, hieß es in der Begründung. Dem Mittelfeldspieler blieb somit eine Ein-Spiele-Sperre erspart.

Maximilian Arnold wird im Netz angefeindet

Wölfe-Leader Arnold indes wurde ob seiner unrühmlichen Rolle in dem ganzen Theater im Internet massiv angefeindet und beleidigt. Dagegen wehrte sich der oft polarisierende Profi. "Ich weiß, Fußball bedeutet Emotionen, und das ist auch gut so, dafür lieben wir ihn auch. Aber ich hoffe, dass meine Kinder in Zukunft nicht solche Kommentare über ihren Papa im Netz lesen müssen", schrieb der VfL-Kapitän auf seinem LinkedIn-Profil.

Am kommenden Samstag fehlt Arnold also - das Wiedersehen mit dem VfB Stuttgart und ein mögliches Aufeinandertreffen mit Karazor fallen aus. "Es ist nie angenehm, wenn der Kapitän nicht dabei ist, das tut schon weh", sagte Wölfe-Coach Ralph Hasenhüttl. "Er ist in einer guten Verfassung und ein strategisch wichtiger Spieler, der alles denkt und lenkt im Mittelfeld."

Einige VfB-Fans bedauern in den sozialen Netzwerken bereits den Ausfall des Mittelfeldspielers. Vielleicht können es Arnold und Co. positiv sehen: Es wäre wohl ein Spießrutenlaufen für den Wolfsburger Kapitän geworden - möglicherweise in einer ähnlichen Dimension, wie Waldemar Anton es in dieser Spielzeit bereits zweimal gegen Stuttgart erleben musste. Ein gellendes Pfeifkonzert durch die VfB-Fans über die komplette Spielzeit bleibt Arnold somit erspart.