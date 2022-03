Erst die Ausnahme, jetzt die Regel. Nach Führungen verliert Stuttgart Kopf und Kontrolle. Jetzt hilft nur noch Psychologie.

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. 83. Minute. Der Herthaner Ishak Belfodil dribbelte durch das Wachsfigurenkabinett des VfB und schloss unbedrängt ab. "Komm, weiterspielen", rief VfB-Keeper Florian Müller seiner, nach der Führung erstarrten Mannschaft zu.

Ausnahme wird zur Regel

20 Minuten später wiederholte er in das Mikrofon einer Journalistin: "Nach dem 2:0 haben wir aufgehört Fußball zu spielen." Was ihn besonders ärgerte: "Wie letzte Woche: Wir führen und hören auf Fußball zu spielen. Es nervt einfach."

Letzte Woche wirkte der Führungstreffer gegen die 05er wie ein Stich an einer verwunschenen Spindel. Die Stuttgarter fielen in einen Dornröschenschlaf und fingen den Ausgleich. Nur Borna Sosa konnte den VfB wachküssen und drei Punkte sichern. "Nach Mainz haben wir das schon angesprochen, dass wir nach den Führungstoren immer aufhören aktiv anzulaufen", sagte Florian Müller.

Schon Ende Oktober diagnostizierte Daniel Didavi nach der Niederlage gegen Augsburg ein Einstellungsproblem. "In den ersten 20 Minuten haben wir Augsburg dominiert", sagte der 31-Jährige über die Anfangsphase, in der der VfB verdient die Führung erzielte. "Dann, typisch für uns, hören wir einfach auf zu spielen." Damals fielen einige Leistungsträger verletzt aus. Didavi ließ das nicht durchgehen: "Wenn die Einstellung gestimmt hätte, könnten wir immer noch darüber reden, wer fehlt."

Problem wird chronisch

Was gegen Augsburg noch nach einer Ausnahme aussah, wiederholte sich gegen Mainz und offenbarte sich gegen die Hertha als strukturelles Problem: "Statt den Gegner killen zu wollen, haben wir ein paar Prozent zu wenig gemacht", so Pellegrino Matarazzo. "Und ein paar Prozente weniger, sind einfach zu Wenige."

Das ist neu. Seit Matarazzo in Stuttgart trainiert, war der VfB nach einer Führung zwar nicht immer erfolgreich – aber stets hungrig. Nun bricht er nach einem guten Start regelmäßig ein. Warum? "Entweder man hat Angst etwas zu verlieren oder man wird zu sicher", meinte der Trainer.

Plan hui, Ausführung pfui

Scheinbar ging die Verunsicherung so weit, dass die Spieler die Taktik des Trainers gegen Berlin nicht mehr umsetzten konnten. "In den ersten 30 Minuten hat man gesehen, was wir wollten. Wir haben oft über die Sechser diagonal verlagert, weil wir wussten, dass Sie verschieben und Raum an der ballfernen Seite aufgeht. Das war das Ziel", erklärte Matarazzo den Matchplan.

Sprechen Sie taktisch? Dann nochmal langsam. Matarazzos Idee war, durch Spielverlagerung im Mittelfeld Räume zu erzwingen. Das bedeutet, dass die eigenen Mittelfeldspieler den Ball zwischen den Außenlinien hin und her wandern lassen. Das Ziel: Die gegnerischen Spieler orientieren sich auf die Seite, auf der der Ball gespielt wird. Auf der anderen Seite ist darum Platz. Wird der Ball schneller dorthin gespielt, als die Gegner wieder zurücklaufen, kann der VfB durch diese erspielte Lücke vorstoßen.

Vorgaben nicht umgesetzt

Bis zur 22. Minute fand der VfB diese Lücken. Danach schaffte es das Team nicht ein einziges Mal aufs Tor zu schießen. "Einzelne Spieler haben ihren Laufweg nicht aufgenommen, im eigenen Ballbesitzt den Plan nicht verfolgt, sondern versucht irgendwas anderes zu machen", ärgerte sich Matarazzo.

Nach der Niederlage kündigte er an, mit einigen Spielern über die Leistung sprechen zu wollen. In diesen Gesprächen wird es wohl auch auf Dino Poimann ankommen. Der Sportpsychologe gehört seit Sommer 2020 zum Trainerteam des VfB. Zusammen müssen Sie bis zum Spiel am Samstag in Wolfsburg aus Madame Tussauds wieder die gierige VfB-Mannschaft machen.