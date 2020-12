Christian Gentner, langjähriger Kapitän des VfB Stuttgart, kehrt mit seinem neuen Verein Union Berlin (Dienstag 20:30 Uhr) erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ein Einsatz ist allerdings unwahrscheinlich.

Am Montag Abend schwebte Christian Gentner mit dem Flieger ins Schwabenland ein. Er hatte sich so auf seine Rückkehr in die Arena gefreut, aber es wird wohl nichts mit einem Einsatz für den Mittelfeldakteur von Union Berlin. "Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich auflaufen kann", sagte der 35-Jährige am Dienstag vormittag im SWR-Interview. Seit Wochen plagen ihn muskuläre Probleme an der Wade. "Trotzdem ist es für mich ein besonderes Spiel, auch wenn die Fans und die Stimmung fehlen. Aber ich freue mich, alte Bekannte zu treffen, die ich seit vielen Monaten nicht mehr gesehen habe."

Erinnerungen an die Relegation

Gentner hatte den Verein nach dem Abstieg im Mai 2019 verlassen und war zu Union Berlin gewechselt. Ausgerechnet zu dem Klub, gegen den sich der VfB Stuttgart in zwei Relegationsspielen nicht durchsetzen konnte und den Gang in die Zweite Liga antreten musste. Auch wenn er versichert, dass er nicht jeden Tag an die Szenen dieser Spiele denken müsse, "ich werde sie wohl nie ganz vergessen." Und prompt sprudeln die Erinnerungen aus seinem Mund: "Im Hinspiel zuhause hatten wir uns als VfB natürlich mehr vorgenommen als das Remis. Trotzdem war ich nach dem 2:2 noch optimistisch. Leider konnten wir dann im Rückspiel an der Alten Försterei nicht so den Druck aufbauen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Dass wird dann in die Zweite Liga absteigen mussten, war ein bitterer Moment."

Gentner: "Der VfB wirkt sehr stabil und mutig"

Aber jetzt sind sie ja beide erstklassig, der VfB (Tabellen-Siebter) und Union (Platz sechs). Beide Teams verwundern momentan die Fußballexperten mit ihrer erfolgreichen Spielweise. Gentner hatte seinem schwäbischen Herzverein vor dieser Saison durchaus etwas zugetraut; dass das Team aber so stark auftritt, erstaunt ihn. "Ich hatte erwartet, dass sich der VfB in der Bundesliga aufgrund der Außenseiterrolle leichter tut als in der Zweiten Liga." Vor allem die Konstanz im Spiel des Aufsteigers beeindruckt ihn. "Der VfB wirkt sehr stabil, spielfreudig, mutig und offensiv."

Tipp Live-Einblendungen vom Spiel VfB Stuttgart gegen Union Berlin sowie den Partien Hertha gegen Mainz und Bremen gegen Dortmund gibt es heute Abend ab 20.05 Uhr bei SWR 1 Stadion.

Die Familie fehlt

Auch wenn Gentner das Spiel am Dienstag Abend von außen verfolgen muss - er wird es genießen. Genauso wie das Wiedersehen mit seiner Frau und den Kindern, die im Ländle geblieben sind. Die Familie fehlt ihm in Berlin. Er könne sich im Augenblick nicht vorstellen, ein drittes Jahr ohne seine Liebsten zu verbringen, sagte er den Stuttgarter Nachrichten. Die Region Stuttgart ist und bleibt Christian Gentners Heimat.