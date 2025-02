Einzelkritik: VfB erlebt bitteren Abend gegen PSG - nur ein Profi überzeugt

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart kassiert zum Abschluss der Gruppenphase eine klare Niederlage gegen Paris St. Germain. Die Schwaben zeigen eine schwache Vorstellung, einzig Keeper Fabian Bredlow kann sich auszeichnen.

Der VfB Stuttgart hat das entscheidende Spiel um den Einzug in die Playoffs der Königsklasse mit 1:4 (0:3) gegen PSG verloren.

Die VfB-Profis gegen PSG in der Einzelkritik

Fabian Bredlow - Note 2,5

Vier Gegentreffer und dennoch bester VfB-Akteur. Der Vertreter des erkrankten Stammkeepers Alexander Nübel war beim frühen Rückstand chancenlos und rauschte noch mit Torschütze Barcola zusammen. Auch beim zweiten Gegentor ohne Chance. Rettete nach einer knappen halben Stunde, als Vagnoman einen viel zu kurzen Rückpass gespielt hatte und bewahrte den VfB mit einer absoluten Weltklasseparade vor dem 0:3.

Josha Vagnoman (bis 60. Minute) - Note 5,5

Der Rechtsverteidiger machte in der 17. Minute einen Schritt zu viel in die Tiefe und hob so das Abseits auf vor dem 0:2 durch Ousmane Dembelé. Brachte Bredlow mit seinem Rückpass in Bedrängnis, wurde kurz darauf von Barcola überlaufen. Ein gebrauchter Tag für Vagnoman.

VfB-Profi Josha Vagnoman muss Bradley Barcola ziehen lassen. IMAGO HMB-Media / Joaquim Ferreira

Ameen Al-Dakhil (bis 71. Minute) - Note 4,5

Der Innenverteidiger ersetzte den gelbgesperrten Anthony Rouault, der mit seiner Ruhe schmerzlich vermisst wurde. Al-Dakhil agierte ohne große Schnitzer, war jedoch auch kein stabilisierender Faktor.

Jeff Chabot - Note 4,5

Mit gewohnt kernigem Zweikampfverhalten. Das zahlte sich jedoch kaum aus, weil es immer wieder über außen gefährlich wurde. Vor dem vierten Gegentreffer bekam er im Verbund mit Al-Dakhil die Situation im Zentrum nicht geklärt.

Maximilian Mittelstädt - Note 4

Der 27-Jährige konnte der Defensive zunächst auch keine Stabilität verleihen. Über seine linke Seite wurde Achraf Hakimi mehr als einmal gefährlich in Szene gesetzt. Kam vor dem 0:3 nicht mehr entscheidend in den Zweikampf mit Dembelé. Mittelstädt war gewohnt emsig in der Offensive, aber zumeist ohne die ganz großen Akzente. Bis zur 77. Minute, als er den VfB-Treffer durch ein Eigentor von Willian Pacho mit einer mustergültigen Hereingabe erzwang.

Atakan Karazor - Note 5,5

Ungewohnte Unsicherheit in der Anfangsphase, als er einen Pass im Aufbauspiel ohne Not ins Toraus spielte und bei der anschließenden Ecke Torschütze Bradley Barcola aus den Augen verlor. Stabilisierte sich später, da war PSG aber schon davongezogen.

Angelo Stiller (bis 71. Minute) - Note 4,5

Der Stratege, der seinen Vertrag beim VfB am Tag vor dem Spiel um ein Jahr verlängert hatte, kam gegen giftig agierende Pariser wie zuletzt schon in Mainz kaum ins Spiel. Holte sich nach der Pause eine Gelbe Karte wegen eines taktischen Fouls ab, eine der auffälligeren Aktionen. Wurde 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt.

Jamie Leweling (bis 78. Minute) - Note 3,5

Toller Antritt des Nationalspielers nach einer Viertelstunde, nachdem er in der Mitte Führich bediente, der die Möglichkeit zum Ausgleich vergab. Auch sonst der agilste VfB-Akteur in der Offensive. Dazu auch immer in der Defensive unterwegs, um zu untersützen.

Enzo Millot - Note 4,5

Eine besondere Begegnung für den Franzosen, PSG ist sein Lieblingsklub. Der 22-Jährige tauchte in der ersten Halbzeit aber allzu oft unter. In der Nachspielzeit bot sich ihm die Chance auf den Anschluss, doch er traf nur das Außennetz.

Chris Führich - Note 3,5

Der Linksaußen hatte in der 12. Minute die erste Gelegenheit der Schwaben, scheiterte aber an Gianluigi Donnarumma. Auch bei seinem zweiten Abschluss nur zweiter Sieger. Im Anschluss sehr unauffällig. Gleich nach dem Wechsel dann deutlich aktiver. Sorgte dann mit seinem Laufweg in der 77. Minute dafür, dass Pacho ein Eigentor unterlief.

Deniz Undav (bis 60. Minute) - Note 5

Der Angreifer hing angesichts der Pariser Überlegenheit zumeist in der Luft. Bemühte sich um Einbindung ins Spiel, war aber in der Offensive kein Faktor. Scheiterte kurz vor dem 0:2 im Nachschuss an Donnarumma.

Ermedin Demirovic (ab 60. Minute) - Note 4

Kam in die Begegnung, als sich PSG angesichts der hohen Führung zurückgezogen hatte. Der Angreifer warf sich mit großem Einsatz in jeden Zweikampf. Eine Wende konnte auch der 26-Jährige nicht mehr einleiten. Zehn Minuten vor dem Ende mit der Chance auf den zweiten Treffer, doch sein Schuss landete am Außennetz.

Leonidas Stergiou (ab 60. Minute) - Note 3,5

Kam für den überspielt wirkenden Vagnoman in die Begegnung und wurde gleich mal von Barcola überlaufen. Ansonsten aber stabiler auf der rechten Abwehrseite.

Anrie Chase (ab 71. Minute) - ohne Note

Der Innenverteidiger kam für Al-Dhakil und zeigte in den letzten 20 Minuten eine ordentlich Vorstellung.

Fabian Rieder (ab 71. Minute) - ohne Note

Ersetzte Angelo Stiller, die ganz großen Impulse gingen vom Schweizer nicht mehr aus.

Yannik Keitel (ab 78. Minute) - ohne Note

Kam für Leweling in die Begegnung und fügte sich in einer nun besser agierenden VfB-Mannschaft ordentlich ins Mittelfeld ein.