Chris Führich - Note 4,5 - Das gestiegene Selbstvertrauen aus den letzten Wochen war dem Flügelflitzer zu Beginn in Belgrad anzumerken. Scheiterte bereits in der dritten Minute per Lupfer aus spitzem Winkel am Belgrader Keeper. Suchte immer wieder das Dribbling. Auch wenn er nicht jedes direkte Duell gewann, brach er doch auf der linken Seite öfter durch und sorgte so für gefährliche Situationen. Mit zunehmender Spieldauer baute er allerdings ab und war kein Faktor mehr.