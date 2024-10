VfB Stuttgart bei Juventus Turin: Die Schwaben in der Einzelkritik

Josha Vagnoman: Note 3,5 - Setzte seinen Kopfball in der offensiven Anfangsphase des VfB am Tor vorbei. Ansonsten mit Fokus auf die Defensive, dort aber sehr aufmerksam. Insgesamt mit einer eher unauffälligen Leistung, dann aber hellwach, als er in der 79. Minute in letzter Sekunde rettete.