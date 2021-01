Gonzalo Castro ist aktuell Stuttgarts Kapitän und Leitwolf einer jungen VfB-Mannschaft. Mit 33 Jahren hat er jede Menge Erfahrung und steht gegen Mainz 05 vor einem ganz besonderen Jubiläum.

In 399 Bundesligaspielen gab es für Gonzalo Castro auch das ein oder andere sportliche erste Mal in seiner Karriere. Am Freitagabend könnte er gegen Mainz 05 in den "Club der 400er" aufgenommen werden. Grund genug für den Kapitän des VfB Stuttgart seine Erinnerungen mal durchzugehen.

Gonzalo Castros erstes Bundesligaspiel

Mit 17 Jahren wurde er am 23. Januar 2005 von Leverkusens damaligem Trainer Klaus Augenthaler beim 3:0-Auswärtssieg in Hannover eingewechselt.

Gonzalo Castros erstes Bundesligator

Über ein Jahr nach seiner Erstliga-Premiere musste er auf seinen ersten Treffer warten. Am 12. August 2006 war es dann soweit. Castro traf beim 3:0-Heimsieg Leverkusens gegen Aachen.

Gonzalo Castros erstes Bundesligator für Dortmund

Dieser Treffer ist insofern erwähnenswert, da er gegen seinen jetzigen Club erzielt wurde. Castro hatte damit am 29. November 2015 entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg des BVB gegen den VfB Stuttgart.

Gonzalo Castros erstes Bundesligaspiel für Stuttgart

Seine Zeit beim VfB begann mit einer Pleite. Am 26. August 2018 verlor Castro mit den Stuttgartern in Mainz mit 0:1.