Enzo Millot schießt den VfB Stuttgart beim HSV zum Klassenerhalt

Nach dem klaren Sieg im Hinspiel der Relegation gewinnt der VfB Stuttgart auch beim Hamburger SV mit 3:1 (0:1). Damit spielen die Schwaben auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga.

Der VfB Stuttgart musste im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV wie bereits beim 3:0 in der ersten Partie auf Stammkeeper Fabian Bredlow verzichten. Für ihn stand erneut Florian Müller zwischen den Pfosten. Auch sonst verzichtete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf personelle Wechsel.

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart - die Zusamenfassung

Die Begegnung begann mit einem Rückschlag für den VfB. Zwar konnte Keeper Müller den Freistoß von Jean-Luc Dompé per sehenswerter Parade gerade noch entschärfen (4. Minute). Doch kurz darauf lag der Ball im Tor der Stuttgarter, nachdem Sonny Kittel unhaltbar aus etwa 20 Metern getroffen hatte (6.).

Beinahe wäre den Stuttgartern der prompte Ausgleich gelungen. Doch Chris Führich traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (7.). Zehn Minuten später jubelte der VfB dann doch, allerdings zu früh. Serhou Guirassys traf per artistischem Hackentrick, doch der Videoschiedsrichter nahm das Tor wegen einer Abseitsstellung zurück (19.).

VfB kommt beim HSV nur zu wenigen Chancen

Trotzdem schienen die Stuttgarter fortan besser in die Begegnung zu finden. Nach einem Steckpass konnte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes gerade noch vor Enzo Millot klären (24.). Die Partie blieb weiter intensiv, verbissen geführte Zweikämpfe prägten die nun ausgeglichene Begegnung, die Chancen wurden jedoch seltener.

Guirassys Freistoß aus rund 20 Metern landete deutlich über dem HSV-Tor (38.). Deutlich gefährlicher war der Distanzschuss von Hamburgs Angreifer Robert Glatzel, der am linken Pfosten der Stuttgarter vorbei rauschte (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff bewahrte Müller den VfB vor dem zweiten Gegentreffer, als er nach einem Kopfball von Bakery Jatta klären konnte (45.+2).

Millot sorgt für den VfB-Ausgleich

Der VfB kam deutlich wacher aus der Kabine als zu Spielbeginn. Millot sorgte in der 48. Minute per Linksschuss für den Ausgleich der Stuttgarter. Guirassy hatte den Franzosen zuvor per Außenrist bedient.

Der Treffer verlieh dem VfB Sicherheit, der sich jetzt deutlich präsenter in den Zweikämpfen präsentierte. Die Hamburger hatten viel Ballbesitz, taten sich gegen tiefer stehende Stuttgarter schwer.

Entscheidung nach schwerem Fehler von HSV-Keeper Fernandes

Stattdessen sorgte Millot auf der anderen Seite für die Entscheidung, als er den Ball nach einem schweren Fehler von Heuer Fernandes nur noch ins leere Tor schieben musste (64.). Weil sich die Hamburger durch den Torjubel provoziert fühlten, kam es im Anschluss zu einer Rudelbildung, nach der Schiedsrichter Bastian Dankert insgesamt vier Gelbe Karten zeigte.

Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, bemühte sich der HSV um den Ausgleich. Doch sowohl als Glatzel als auch Kittel scheiterten mit ihren Abschlüssen (74./76.). In der Schlussphase verwaltete der VfB das Ergebnis. Zwei Minuten vor dem Ende hatte Randford-Yeboah Königsdörffer den HSV-Ausgleich auf dem Fuß, wurde aber im letzten Moment noch von Hiroki Ito gestört.

In der siebten Minute der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Silas mit dem 3:1 für den Schlusspunkt der Begegnung. Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Dankert ab und sorgte damit für Jubel beim VfB und seinen mitgereisten Fans.