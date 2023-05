Der 4:1-Auswärtssieg bei Mainz 05 war ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf vom VfB Stuttgart. Damit können die Schwaben kommenden Samstag im Heimspiel gegen die TSG Hoffneheim den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

"Dieser Sieg ist nur die halbe Miete."

In der finalen Phase der Saison entwickelt sich das Kollektiv des VfB Stuttgart doch tatsächlich zu einem brustberingten Mentalitätsmonster, dass Mainz 05 ratzeputz mit 4:1 verspeist hat. Nach einem frühen Rückstand traf Kapitän Wataru Endo noch vor der Pause zum Ausgleich (41. Minute). Serhou Guirassy brachte den VfB per Kopf in Führung (64.) und die beiden Einwechselspieler Chris Führich (78.) und Tanguy Coulibaly (90.+ 1) sorgten dann für klare Verhältnisse.

Die Ausgangslage für den VfB Stuttgart

Vor dem letzten Spieltag, an dem die Stuttgarter am Samstag (15:30 Uhr) in der eigenen Arena gegen die TSG Hoffenheim spielen, haben sie als neuer Tabellen-15. wieder alles in der eigenen Hand. "Wir wollen natürlich möglichst wenig Spannung aufkommen lassen", so die Marschroute von Trainer Sebastian Hoeneß. Nur ein Zähler liegt der VfB vor dem FC Schalke 04, der wieder auf den vorletzten Platz zurückgefallen ist. Der VfL Bochum liegt punktgleich mit den Stuttgartern dazwischen auf dem Abstiegsrelegationsrang, hat aber die deutlich schlechtere Tordifferenz vorzuweisen. Die ganze Konzentration ist jetzt schon auf das Spiel gegen Hoffenheim gerichtet", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach der Partie in Mainz.

Voller Focus auf das Spiel gegen Hoffenheim

Für Hoeneß, der im April den Trainerposten vom glück- und letztendlich auch erfolglosen Bruno Labbadia übernommen hatte, geht es in der Woche nun darum, die richtige Mischung zu finden. "Das ist eine Situation, die wir richtig gut einordnen müssen", sagte der 41-Jährige. "Ich habe bei den Jungs in der Kabine aber keine übertriebene Euphorie gesehen. Ich habe schon richtiges Vertrauen in die Jungs, dass sie wissen, was wir jetzt brauchen." Jetzt bloß nicht nachlassen sondern voll durchziehen fordert Fabian Wohlgemuth: "Wir müssen die Spannung aufrechterhalten, weil wir noch einmal einen gelungenen Abschluss hinlegen wollen. Wir haben noch nichts erreicht."

Was wäre, wenn der VfB gegen Hoffenheim gewinnt?

Ein Sieg des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim würde für klare Verhältnisse sprich den Klassenerhalt sorgen.

Was wäre, wenn der VfB gegen Hoffenheim unentschieden spielt?

Wenn der VfB Remisspielt, dann hält er die Klasse, wenn auch der VfL Bochum und Schalke 04 jeweils nur einen Punkt einfahren. Sollten Bochum und Schalke parallel gewinnen, dann wäre der VfB abgestiegen. Sollte nur einer der beiden siegen, dann spielt der VfB die Relegation gegen den Dritten der 2. Liga (1. FC Heidenheim oder Hamburger SV). Spielt nur der VfL Bochum unentschieden, bleibt der VfB 15. aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz.

Was wäre, wenn der VfB gegen Hoffenheim verliert?

Sollte der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim eine Heimniederlage kassieren, dann würde er trotzdem in der Bundesliga bleiben, wenn Bochum ebenfalls verliert und Schalke nur einen Punkt holt. Holt der VfL Bochum einen Punkt und gleichzeitig siegt Schalke, dann ist der VfB abgestiegen. Tritt nur eines der letztgenannten Szenarien ein, dann müsste der VfB die Relegation spielen.