VfB-Schlüsselspieler Borna Sosa: Formtief zur Unzeit

per Mail teilen

Als WM-Dritter mit Kroatien wollte Borna Sosa Schwung für den Kampf um den Ligaverbleib mit dem VfB Stuttgart aufnehmen. Drei Spieltage vor Schluss ist davon nichts mehr übrig - und Sosa steht im Fokus.

Er soll eine Stütze sein, doch er wackelt. Borna Sosa läuft zur Unzeit seiner Bestform hinterher. Gerade im Saisonendspurt, in dem der VfB Stuttgart wieder mal tief im Abstiegskampf der Bundesliga steckt, sind verlässliche Größen gefragt.

Kein Raum für Fehler mehr

Raum für Fehler gibt es vor dem drittletzten Spieltag, an dem die Schwaben am Sonntag (15:30 Uhr) auf Bayer Leverkusen treffen, nicht mehr. Nach der 1:2-Niederlage bei Hertha BSC und dem damit verbundenen Absturz auf den Relegationsrang 16 erst recht.

Zwar ist Sosa offensiv gemeinsam mit Torjäger und Zielspieler Serhou Guirassy ein belebendes Element im Spiel des VfB. Defensiv leistete sich der linke Außenbahnspieler zuletzt aber immer wieder Nachlässigkeiten. Schon beim Remis in Augsburg (1:1) vor gut zwei Wochen schaffte es Sosa nicht, seinen Gegenspieler vor dem 0:1 zu stellen. Und auch beim 1:2 in Berlin war er an beiden Gegentreffern nicht unbeteiligt.

Wohlgemuth: "Es waren auch andere Spieler auf dem Platz"

"Ich nehme das ganze Team in die Pflicht. Es waren auch andere Spieler auf dem Platz, die nicht ihren besten Tag hatten. Nicht nur Borna", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem heftigen Rückschlag beim Tabellenletzten in der Hauptstadt.

Vom Schwung, den Sosa nach dem dritten Platz mit der kroatischen Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar mit nach Stuttgart nehmen wollte, ist kaum noch etwas zu spüren. Der kommende VfB-Gegner Leverkusen hatte sich im Januar vergeblich um einen Transfer des 25-Jährigen bemüht. Sosa, dessen Vertrag beim VfB im Juni 2025 endet, blieb - und kämpft nun nicht um die Europapokal-Plätze, sondern erneut um den Ligaverbleib.

Borna Sosa mit Zweckoptimismus

"Wir sind nicht in einer guten Situation, aber auch nicht in der schlechtesten", sagte Sosa jüngst auch mit Blick auf das Restprogramm des Rivalen FC Schalke 04, der in der Tabelle direkt vor den Stuttgartern auf dem 15. Platz liegt. "Wir sind zwei Punkte hinter denen und die spielen auswärts gegen Bayern und Leipzig und daheim gegen Frankfurt."

Dem VfB könne die Spielweise der eigenen noch ausstehenden Gegner dagegen helfen, meinte Sosa. "Wir haben immer mehr Probleme, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die mit zehn Mann verteidigen so wie die Hertha", sagte er. Leverkusen, Mainz 05 am 33. Spieltag und die TSG Hoffenheim zum Abschluss agieren jedoch eher offensiv. "Das gibt mehr Platz hinter der Kette", sagte Sosa. "Wir werden probieren, mehr zu holen."

Dafür braucht es allerdings mehr Entschlossenheit. Die letzte Überzeugung, die den Schwaben in Berlin bei ihrer ersten Liga-Niederlage unter Trainer Sebastian Hoeneß fehlte, und das Abstellen der eigenen Fehler dürften die Schlüssel werden auf dem Weg zur angestrebten Rettung - auch für Sosa auf der Suche nach seiner Form.