Linksaußen Georg "Schorsch" Volkert spielte in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV. In nur zwei Jahren (1978-1980) beim VfB Stuttgart erzielte er 26 Bundesliga-Tore in 60 Spielen. Den Großteil seiner 410 Bundesliga-Einsätze sammelte er allerdings in Nürnberg (136 Spiele) und beim HSV (214). Letztes Jahr verstarb Volkert im Alter von 74 Jahren.

Imago Sven Simon