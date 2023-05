In der Saison 2019/20 gelang dem VfB Stuttgart den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Das Tor der Schwaben schützte damals der jetzige BVB-Torhüter Gregor Kobel. Auch in der darauffolgenden Saison hatte Kobel maßgeblichen Anteil daran, dass der VfB nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Seit seinem Abgang zu Borussia Dortmund hütete der ehemalige Mainzer Florian Müller das Tor der Stuttgarter. Zum Amtseintritt von Bruno Labbadia musste er jedoch Platz für seinen Ersatzkeeper Fabian Bredlow machen. Beide kosteten den VfB bisher mehr Punkte, als sie retten konnten.