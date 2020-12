6. Spieltag 2018/19: Dieses Spiel wird Ron-Robert Zieler wohl noch lange in Erinnerung bleiben. VfB-Linksverteidiger Borna Sosa warf den Ball bei einem Einwurf zu ihm. Doch der Keeper war darauf nicht vorbereitet, kam nicht mehr richtig an den Ball und das Spielgerät kullerte über die Linie ins Tor zum 1:1-Ausgleich für Werder. Doch der VfB bewies Moral und erzielte in der 75. Spielminute den 2:1-Siegtreffer durch Gonzalo Castro.

32. Spieltag 2015/16: Der VfB Stuttgart kassiert in Bremen eine herbe 2:6-Klatsche. Die Bremer konnten sich durch den Sieg aus dem Abstiegskampf befreien, während der VfB noch tiefer hineingezogen wurde. Das Bild mit den niedergeschlagenen VfB-Spielern spricht dabei Bände: Die Stuttgarter verloren auch die beiden letzten Saisonspiele und stiegen zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab.

4. Spieltag 2006/07: Der SV Werder Bremen führte nach 33 Minuten bereits mit 2:0. Doch der VfB gab nicht auf und erzielte noch vor der Pause den Anschlusstreffer durch Roberto Hilbert. Auf das 2:2 durch Pável Pardo ließ Mario Gomez in der 87. Minute das 2:3 folgen. Am Ende der Saison wurde der VfB zum fünften Mal deutscher Meister.

34. Spieltag 1985/86: Erneut trafen Stuttgart und Bremen am Ende der Saison aufeinander. Wie schon zwei Jahre zuvor behielt der VfB um Karlheinz Förster (rechts im Bild) mit 2:1 die Oberhand. Ein Ergebnis mit Folgen für Rudi Völler (links im Bild) und seine Bremer: Durch die Niederlage zog der FC Bayern in der Tabelle an Bremen vorbei und sicherte sich die Meisterschaft. Der VfB beendete die Saison auf Tabellenplatz fünf.

33. Spieltag in der Saison 1983/84: Die Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart war lange ausgeglichen und fand erst spät einen Sieger. In der 82. Minute erzielte Hermann Ohlicher (Foto) den Treffer zum 2:1 für den VfB im Bremer Weserstadion. Mit diesem Sieg sicherte sich der VfB einen Spieltag vor Ende der Saison praktisch die Meisterschaft.

Am Sonntag trifft der VfB Stuttgart bereits zum 105. Mal in der Bundesliga auf den SV Werder Bremen. In der jüngeren Vergangenheit war ein Kantersieg der Bremer unter anderem dafür verantwortlich, dass der VfB zum zweiten Mal in den vergangenen Jahren in die 2. Bundesliga abstieg. SWR Sport wirft einen Blick zurück auf spannende und spektakuläre Nord-Süd-Duelle.