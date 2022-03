Thomas Hitzlsperger: Eine Ära beim VfB geht zu Ende

Ausstieg beim VfB: Am 15. September 2021 kündigte Thomas Hitzlsperger an, seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender beim VfB nicht zu verlängern. Die von ihm genannten Gründe für seinen Ausstieg blieben jedoch vage. Am 17. März 2022 wurde die vorzeitige Vertragsauflösung zwischen dem VfB und ihm zum Monatsende bekanntgegeben. So geht die Ära Hitzlsperger zu Ende.

imago images IMAGO / Pressefoto Baumann