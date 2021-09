Fredi Bobic (Sportvorstand 2013-2014): Als Spieler gefeiert, als Sportchef entlassen. Bobic hat die Geschichte des VfB über Jahre mitgeprägt. In den 90ern wurde er mit den Schwaben Torschützenkönig, DFB-Pokalsieger und als Teil des "magischen Dreiecks" gefeiert. Abseits des Platzes verlief sein Weg in Stuttgart wechselhaft. In seiner ersten Saison als Sportdirektor standen drei Trainer an der Seitenlinie. 2013 wurde er zum Sportvorstand befördert und schaffte mit dem Klub den Einzug ins Pokalfinale und die Europa League. Nach einem schwachen Saisonstart wurde er im Herbst 2014 entlassen.

