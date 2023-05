Der Karlsruher SC scheiterte in der Relegation 2015 dramatisch am Hamburger SV. Nach dem 1:1 im Hinspiel hieß es so auch nach 90 Minuten im Rückspiel im Wildpark. Durch einen umstrittenen Freistoß konnte sich der Bundesligist aus dem Norden erst in der Nachspielzeit in die Verlängerung retten. Dort setzte sich der Favorit schlussendlich mit 2:1 durch.