Sven Mislintats Transfers beim VfB Stuttgart

Mohamed Sankoh: Im Sommer 2020 verpflichtete der VfB Stuttgart den verheißungsvollen Mittelstürmer. Von der U18 des englischen Erstligisten Stoke City wechselte Sankoh in die U19 des VfB. Dort bestritt er nur zwei Spiele, verbuchte sechs Torbeteiligungen und wurde in die Reserve der Stuttgarter hochgezogen. Auch dort erwies sich der Niederländer als treffsicher: 15 Spiele, 15 Scorerpunkte. Konsequenterweise gehört der zu diesem Zeitpunkt 17-Jährige dem Profikader für die Saison 2021/2022 an. Am ersten Spieltag feierte er gegen Greuther Fürth sein Bundesliga-Debüt und verletzte sich nach einem Zusammenprall mit Fürth-Torhüter Burchert schwer am Knie. Er fällt für den Rest der Saison zwar aus, sein Talent bleibt aber unbestritten.