Die Kurzzeittrainer des VfB Stuttgart - und was aus ihnen wurde

Willi Entenmann wurde Anfang März 1986 vom Co- zum Cheftrainer. Unter ihm erreichte die Mannschaft in den ausstehenden zehn Bundesligaspielen eine Bilanz von 17:3 Punkten – darunter sechs Siege in sechs Spielen hintereinander- und belegte am Ende Rang fünf. Trotz seiner Erfolge wird Entenmann, nach 117 Tagen als Trainer, zu Beginn der Saison 1986/87 durch Egon Coordes ersetzt. Am 3. Januar 2012 verstarb Willi Entenmann im Alter von 68 Jahren an Herzversagen.