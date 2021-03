1983. Bilder waren noch schwarz-weiß, Fußballschuhe auch und Walter Kelsch vom VfB Stuttgart köpfte dem jungen Armin Veh von Borussia Mönchengladbach den Ball vor der Nase weg. Der 3:2-Sieg am 30. Spieltag der Saison 82/83 war der 250. Bundesligasieg in der Vereinsgeschichte des VfB und der Auftakt zu einer Serie von fünf Siegen in Folge. Am Ende stand Stuttgart auf Platz drei hinter Werder Bremen und dem Hamburger SV, der seinen bis heute letzten Meistertitel in der Bundesliga holte.

Imago IMAGO / Pressefoto Baumann